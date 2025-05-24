Ahmet Kural ikinci kez baba oluyor! Çağla Gizem Kural karnı burnunda görüntülendi!

"ERKEK BEBEK BEKLİYORUZ"

Basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden Ahmet Kural, "İnşallah, ikinci kez baba olacağım. İlkinde de çok heyecanlıydım, şimdi de çok heyecanlıyım. Baba olmak çok ayrı bir duygu. Erkek bebek bekliyoruz" diye konuştu.