Ahmet Kural ikinci kez baba oluyor! Çağla Gizem Kural karnı burnunda görüntülendi!

Avukat Çağla Gizem Şahin ile 4 yıllık birlikteliğini 2023'te evlilikle taçlandıran Ahmet Kural, oğlu Kemal'in dünyaya gelmesiyle ilk kez babalık duygusunu tattı. Ünlü oyuncunun oğlu Kemal, geçen günlerde 1 yaşına bastı.
Çağla Gizem Kural doğum gününe dair anları Instagram hesabından paylaşarak "Duygularımı ifade etmem mümkün değil... Güzel kalpli, güler yüzlü, pofpof oğlumuz... İyi ki doğdun" ifadelerini kullandı.
Doğum günü pozlarıyla çok konuşulan çift, katıldıkları bir etkinlikte objektiflere takıldı. Çağla Gizem Kural'ın, 5 aylık hamile olduğu öğrenildi.
"ERKEK BEBEK BEKLİYORUZ"
Basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden Ahmet Kural, "İnşallah, ikinci kez baba olacağım. İlkinde de çok heyecanlıydım, şimdi de çok heyecanlıyım. Baba olmak çok ayrı bir duygu. Erkek bebek bekliyoruz" diye konuştu.
İşte Çağla Gizem Kural'ın son hali...
NE OLMUŞTU?
İlk kez baba olma heyecanı yaşayan oyuncu Ahmet Kural, geçtiğimiz aylarda babalık deneyimini ve minik oğlunu anlatmıştı.
Ünlü oyuncu oğlu ile ilgili babalık deneyimi hakkında, "Her gün farklı şeyler öğreniyoruz, baba diye hecelemeye başladı ama ilk anne dedi. Bazen bana benziyor, bazen Çağla'ya benziyor ama kaşı gözü çok oynuyor. Mimik çok." ifadelerini kullanmıştı.
Ahmet Kural'ın eşi Çağla Gizem Kural ve oğlu Kemal Kural