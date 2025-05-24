PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

Ahmet Kural ikinci kez baba oluyor! Çağla Gizem Kural karnı burnunda görüntülendi!

Oyuncu Ahmet Kural, 2023 yılında avukat Çağla Gizem Şahin ile Bodrum'da dünyaevine girdi. Ünlü çiftin bu evlikten Kemal adını verdikleri bir oğlu oldu. Geçen günlerde oğullarının birinci yaş gününü kutlayan ünlü çift, bir etkinlikte ortaya çıktı. Karnı burnunda görüntülenen Çağla Gizem Kural'ın 5 aylık hamile olduğu öğrenildi. İşte ünlü çiftin bebeklerinin cinsiyeti ve haberin detayları...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :24 Mayıs 2025 , 09:11 Güncelleme Tarihi :24 Mayıs 2025 , 09:11
Ahmet Kural ikinci kez baba oluyor! Çağla Gizem Kural karnı burnunda görüntülendi!

Avukat Çağla Gizem Şahin ile 4 yıllık birlikteliğini 2023'te evlilikle taçlandıran Ahmet Kural, oğlu Kemal'in dünyaya gelmesiyle ilk kez babalık duygusunu tattı. Ünlü oyuncunun oğlu Kemal, geçen günlerde 1 yaşına bastı.

Ahmet Kural ikinci kez baba oluyor! Çağla Gizem Kural karnı burnunda görüntülendi!

Çağla Gizem Kural doğum gününe dair anları Instagram hesabından paylaşarak "Duygularımı ifade etmem mümkün değil... Güzel kalpli, güler yüzlü, pofpof oğlumuz... İyi ki doğdun" ifadelerini kullandı.

Ahmet Kural ikinci kez baba oluyor! Çağla Gizem Kural karnı burnunda görüntülendi!

Doğum günü pozlarıyla çok konuşulan çift, katıldıkları bir etkinlikte objektiflere takıldı. Çağla Gizem Kural'ın, 5 aylık hamile olduğu öğrenildi.

Ahmet Kural ikinci kez baba oluyor! Çağla Gizem Kural karnı burnunda görüntülendi!

"ERKEK BEBEK BEKLİYORUZ"

Basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden Ahmet Kural, "İnşallah, ikinci kez baba olacağım. İlkinde de çok heyecanlıydım, şimdi de çok heyecanlıyım. Baba olmak çok ayrı bir duygu. Erkek bebek bekliyoruz" diye konuştu.

Ahmet Kural ikinci kez baba oluyor! Çağla Gizem Kural karnı burnunda görüntülendi!

İşte Çağla Gizem Kural'ın son hali...

Ahmet Kural ikinci kez baba oluyor! Çağla Gizem Kural karnı burnunda görüntülendi!

NE OLMUŞTU?

İlk kez baba olma heyecanı yaşayan oyuncu Ahmet Kural, geçtiğimiz aylarda babalık deneyimini ve minik oğlunu anlatmıştı.

Ahmet Kural ikinci kez baba oluyor! Çağla Gizem Kural karnı burnunda görüntülendi!

Ünlü oyuncu oğlu ile ilgili babalık deneyimi hakkında, "Her gün farklı şeyler öğreniyoruz, baba diye hecelemeye başladı ama ilk anne dedi. Bazen bana benziyor, bazen Çağla'ya benziyor ama kaşı gözü çok oynuyor. Mimik çok." ifadelerini kullanmıştı.

Ahmet Kural ikinci kez baba oluyor! Çağla Gizem Kural karnı burnunda görüntülendi!

Ahmet Kural'ın eşi Çağla Gizem Kural ve oğlu Kemal Kural