Sinem Kobal'ın transparan paylaşımı olay! Kenan İmirzalıoğlu'nun biricik eşini gören dönüp bir daha baktı: "Ne yapıyorsunuz Sinem Hanım"
Sinem Kobal'ın transparan paylaşımı olay! Kenan İmirzalıoğlu'nun biricik eşini gören dönüp bir daha baktı. Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında dünyaevine giren Sinem Kobal, 2020'de kızı Lalin'i kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu yaşadı. 2022 yılında Leyla adını verdiği kızına kavuşarak ikinci kez anne olan Sinem Kobal Instagram paylaşımıyla, "Ne yapıyorsunuz Sinem Hanım" dedirtti.
09.01.2023 14:41 - Son Güncelleme: 09.01.2023 14:41
"NE YAPIYORSUNUZ SİNEM HANIM"
Sinem Kobal'ın transparan paylaşımı olay! Kenan İmirzalıoğlu'nun biricik eşini gören dönüp bir daha baktı:.
2016 yılında evlenen ve iki evladı olan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu sanat dünyasının örnek gösterilen çiftlerinden...
Kenan İmirzalıoğlu, önceki gün Levent'te kuaföründen çıkarken görüntülendi. Uzun süredir dizilerle ekranlarda olmayan ve Sinem Kobal ile mutlu bir evliliği olan oyuncu gelen sorulara yanıt vermek istemedi.
Muhabirlerin ısrarlı sorularına gerilen Kenan İmirzalıoğlu yanıt vermek de istemedi. İmirzalıoğlu ısrarla gelen sorulardan sonra, "Çok açım, beni bırakın gideyim. Güzel kardeşim sen benim aç halimi biliyorsun. Şekerim düşünce sinirleniyorum" dedi.