Afra ve Mert aynı evde yakalanmıştı! Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu gerçekleri ortaya döküldü! Hala aynı evde yaşıyorlar
Ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu, 2018 yılında meslektaşı Mert Yazıcıoğlu ile aşk yaşamaya başladı. Şimdilerde Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterini canlandıran ünlü oyuncu, partneri Mert Ramazan Demir ile samimi halleri dikkatlerden kaçmıyor hatta aşk yaşadıkları bile iddia ediliyordu. Akabinde Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu ayrıldıklarını duyurmuştu. Henüz ayrılığın yankıları dinmemişken Afra ile Mert hakkında bomba bir iddia ortaya atılmış, Uskumruköy'de bir evde birlikte görüntülendikleri iddia edilmişti. Herkes "Reklam ayrılığı mı?" diye düşünürken işin aslı ortaya çıktı.
10.01.2023 09:25 - Son Güncelleme: 10.01.2023 09:26
Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı Seyran karakteriyle izleyici karşısına çıkan Afra Saraçoğlu, 2018 yılında meslektaşı Mert Yazıcıoğlu ile aşk yaşamaya başladı.
Mert Yazıcıoğlu'nun 4 yıldır birlikte olduğu Afra Saraçoğlu ile ayrılarak rol arkadaşı Hafsanur Sancaktutan ile aşk yaşamaya başladığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.
Yazıcıoğlu, yaşanan tartışmanın ardından bir hafta önce ilişkisine nokta koyarak, Afra Saraçoğlu'ndan ayrıldı ve Uskumruköy'de birlikte yaşadıkları evi terk etti.