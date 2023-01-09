Popstar Özlem Güneş tesettüre girmiş ve bambaşka biri olmuştu! Popstar Mehtap ve Armağan Çağlayan'a olay sözler: "İtiraf et ki kullandılar"
Popstar Özlem Güneş tesettüre girmiş ve bambaşka biri olmuştu! Popstar Mehtap ve Armağan Çağlayan hakkında sözleriyle gündeme gelen Özlem Güneş dikkat çeken açıklamalara imza attı. Tesettüre girip adını değiştiren ve bambaşka bir hayat kuran Özlem Güneş'in Popstar dönemine dair, "Ben manken değilim dekolte giymem" demesi jüri üyesi Armağan Çağlayan'ı çıldırtmıştı. Popstar Özlem sosyal medyada hem Mehtap'a hem de Çağlayan'a bakın neler dedi.
"İTİRAF ET Kİ KULLANDILAR"
Popstar Özlem Güneş tesettüre girmiş ve bambaşka biri olmuştu! Popstar Mehtap ve Armağan Çağlayan'a olay sözler geldi.
Televizyon ekranlarının en efsane yarışması Popstar Alaturka'ya katılan 19 yaşındaki Özlem Güneş, sahne kostümleri nedeniyle jüri ile sık sık tartışıyordu. Özlem'in röportaj sırasında "Ben manken değilim dekolte giymem" demesi jüri üyesi armağan Çağlayan'ı çıldırtmıştı.
Dekolte giymediği için eleştirilen Özlem Güneş, yıllar sonra tesettüre girdi. Sosyal medyada oldukça aktif olan Popstar Özlem, 2. Sayfa'ya katılan Popstar Mehtap'a sert bir yorum yaparken bu eleştirilerden Armağan Çağlayan da nasibini aldı.
"RENKLİ KARAKTERLERDİK KULLANDILAR"
Popstar Özlem, Mehtap'ın konuşmasının altına "Mehtap itiraf et ki sende de ses yoktu. Sen de hep polemiklerle bir yere geldin. Kendimi de katıyorum tabi buna; renkli karakterlerdik ve kullandılar bu kadar" dedi.