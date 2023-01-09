Popstar Özlem Güneş tesettüre girmiş ve bambaşka biri olmuştu! Popstar Mehtap ve Armağan Çağlayan'a olay sözler: "İtiraf et ki kullandılar"

"RENKLİ KARAKTERLERDİK KULLANDILAR"

Popstar Özlem, Mehtap'ın konuşmasının altına "Mehtap itiraf et ki sende de ses yoktu. Sen de hep polemiklerle bir yere geldin. Kendimi de katıyorum tabi buna; renkli karakterlerdik ve kullandılar bu kadar" dedi.