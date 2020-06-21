Ezgi Mola sevgilisi Mustafa Aksakallı'dan evlilik teklifi aldı! İşte canlı yayında görülen tektaş...
Ezgi Mola, sevgilisi Mustafa Aksakallı'dan evlilik teklifi aldı. Instagram'da Bartu Küçükçağlayan ve Melikşah Altuntaş'ın 'Mucbir Sebepler' programına katılan Ezgi Mola'nın tektaşı ilk kez görüldü. Sevgilisi Mustafa Aksakallı'dan evlilik teklifi alan oyuncu, program esnasında elini yüzüne götürünce yüzük ortaya çıktı. İşte Ezgi Mola'nın sevgilisi...
21.06.2020 11:43
- Son Güncelleme: 21.06.2020 11:53
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