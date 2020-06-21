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Ezgi Mola sevgilisi Mustafa Aksakallı'dan evlilik teklifi aldı! İşte canlı yayında görülen tektaş...

Ezgi Mola, sevgilisi Mustafa Aksakallı'dan evlilik teklifi aldı. Instagram'da Bartu Küçükçağlayan ve Melikşah Altuntaş'ın 'Mucbir Sebepler' programına katılan Ezgi Mola'nın tektaşı ilk kez görüldü. Sevgilisi Mustafa Aksakallı'dan evlilik teklifi alan oyuncu, program esnasında elini yüzüne götürünce yüzük ortaya çıktı. İşte Ezgi Mola'nın sevgilisi...

21.06.2020 11:43 - Son Güncelleme: 21.06.2020 11:53
Ezgi Mola sevgilisi Mustafa Aksakallı'dan evlilik teklifi aldı! İşte canlı yayında görülen tektaş...

Ezgi Mola evliliğe ilk adımı attı. Instagram'da Bartu Küçükçağlayan ve Melikşah Altuntaş'ın 'Mucbir Sebepler' programına katılan Ezgi Mola'nın tek taşı ilk kez görüldü. Sevgilisi Mustafa Aksakallı'dan evlilik teklifi alan oyuncu, program esnasında elini yüzüne götürünce yüzük ortaya çıktı.

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Ezgi Mola sevgilisi Mustafa Aksakallı'dan evlilik teklifi aldı! İşte canlı yayında görülen tektaş...

Bir süredir yüzüğü taktığını söyleyen Mola, "Kimseye denk gelmedi ve görmediler. Evlilik tarihi şu anda net değil. Belli olduğunda herkesin haberi olur" dedi.

Ezgi Mola sevgilisi Mustafa Aksakallı'dan evlilik teklifi aldı! İşte canlı yayında görülen tektaş...

Oyuncu, sevgilisi Mustafa Aksakallı'yla ortak olduğu Boop adlı mekanı için Alaçatı'da çalışmalarını sürdürüyor.

Ezgi Mola sevgilisi Mustafa Aksakallı'dan evlilik teklifi aldı! İşte canlı yayında görülen tektaş...

İşte Ezgi Mola'nın tektaşı...

Ezgi Mola sevgilisi Mustafa Aksakallı'dan evlilik teklifi aldı! İşte canlı yayında görülen tektaş...

Ezgi Mola'nın sevgilisi Mustafa Aksakallı ve ünlülerin yol arkadaşları...

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