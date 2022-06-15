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Haberler Magazin Sinem Kobal'ın erkek kardeşi bakın kim çıktı! Sosyal medya çalkalandı: "Lalin ve Leyla ile dayı - yeğen pozları bekliyoruz"

Sinem Kobal'ın erkek kardeşi bakın kim çıktı! Sosyal medya çalkalandı: "Lalin ve Leyla ile dayı - yeğen pozları bekliyoruz"

Sinem Kobal'ın erkek kardeşi bakın kim çıktı! Sosyal medya çalkalandı. 20 günlükken hastaneye kaldırılan Sinem Kobal'ın bebeği Leyla herkesi korkuttu. İlk kızı Lalin'in ardından ikinci kızı Leyla'yı da kucağına alan güzel oyuncu sosyal medya gündeminde. Kobal'ın Kerem adında bir erkek kardeşi var. Sinem Kobal'ın kardeşi Kerem Kobal'ı görenler, "Lalin ve Leyla ile dayı - yeğen pozları bekliyoruz" yorumları yapıyor. Kerem'in bir dönem ablası Sinem ile birlikte Selana dizisinde rol aldığını görenler ise büyük şaşkınlık yaşıyor.

15.06.2022 15:50 - Son Güncelleme: 15.06.2022 15:50
Sinem Kobal’ın erkek kardeşi bakın kim çıktı! Sosyal medya çalkalandı: Lalin ve Leyla ile dayı - yeğen pozları bekliyoruz

"DAYI - YEĞEN POZLARI BEKLİYORUZ"

Sinem Kobal'ın erkek kardeşi bakın kim çıktı! Sosyal medya Sinem Kobal ile kardeşini konuşuyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Sinem Kobal’ın erkek kardeşi bakın kim çıktı! Sosyal medya çalkalandı: Lalin ve Leyla ile dayı - yeğen pozları bekliyoruz

2016 yılında meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile nikah masasına oturan oyuncu Sinem Kobal, mayıs ayında ikinci kızı Leyla'yı dünyaya getirdi.

Sinem Kobal’ın erkek kardeşi bakın kim çıktı! Sosyal medya çalkalandı: Lalin ve Leyla ile dayı - yeğen pozları bekliyoruz

Doğumdan iki gün sonra hastanede taburcu edilen Leyla'nın rahatsızlandığı ve birkaç gün hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.

Sinem Kobal’ın erkek kardeşi bakın kim çıktı! Sosyal medya çalkalandı: Lalin ve Leyla ile dayı - yeğen pozları bekliyoruz

SİNEM KOBAL'IN BEBEĞİNİN SAĞLIK DURUMU NASIL?

İmirzalıooğlu'nun kızları, dışarıdan bulaşan mikroba bağlı zatürre başlangıcı nedeniyle hastanede tedavi gördü. Maslak'taki özel bir hastanede yatan çiftin bebeklerinin sağlık durumu merak konusu oldu.

Sinem Kobal’ın erkek kardeşi bakın kim çıktı! Sosyal medya çalkalandı: Lalin ve Leyla ile dayı - yeğen pozları bekliyoruz

SİNEM KOBAL'IN BEBEĞİNİN HASTALIĞI...

Haberin gündem olmasıyla açıklama yapan Kenan İmirzalıoğlu'nun menajeri, "Dışarıdan kaptığı enfeksiyona bağlı zatürre başlangıcı vardı. Ama şimdi iyileşti ve gayet sağlıklı" dedi.

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