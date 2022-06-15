Sinem Kobal'ın erkek kardeşi bakın kim çıktı! Sosyal medya çalkalandı: "Lalin ve Leyla ile dayı - yeğen pozları bekliyoruz"
Sinem Kobal'ın erkek kardeşi bakın kim çıktı! Sosyal medya çalkalandı. 20 günlükken hastaneye kaldırılan Sinem Kobal'ın bebeği Leyla herkesi korkuttu. İlk kızı Lalin'in ardından ikinci kızı Leyla'yı da kucağına alan güzel oyuncu sosyal medya gündeminde. Kobal'ın Kerem adında bir erkek kardeşi var. Sinem Kobal'ın kardeşi Kerem Kobal'ı görenler, "Lalin ve Leyla ile dayı - yeğen pozları bekliyoruz" yorumları yapıyor. Kerem'in bir dönem ablası Sinem ile birlikte Selana dizisinde rol aldığını görenler ise büyük şaşkınlık yaşıyor.
15.06.2022 15:50 - Son Güncelleme: 15.06.2022 15:50
"DAYI - YEĞEN POZLARI BEKLİYORUZ"
Sinem Kobal'ın erkek kardeşi bakın kim çıktı! Sosyal medya Sinem Kobal ile kardeşini konuşuyor.
2016 yılında meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile nikah masasına oturan oyuncu Sinem Kobal, mayıs ayında ikinci kızı Leyla'yı dünyaya getirdi.