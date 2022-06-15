Uraz Kaygılaroğlu'nun slip mayosunun ardından Fatih Ürek'ten bomba görüntü! Slip mayolu halini ekranda gören Ürek: "Utandım, fok balığı..."
Uraz Kaygılaroğlu'nun slip mayosunun ardından Fatih Ürek'ten bomba görüntü! Slip mayolu halini ekranda gören Ürek, "Rezil! Utandım, fok balığı gibiyim" cümleleri ile gündeme bomba gibi düştü. İşte şimdilerde slip mayo giymediğini ve bu durumdan utandığını söyleyen Fatih Ürek'in yıllar önceki hali...
15.06.2022 15:02 - Son Güncelleme: 15.06.2022 15:21
"REZİL! UTANDIM... FOK BALIĞI GİBİYİM"
Uraz Kaygılaroğlu'nun slip mayosunun ardından Fatih Ürek'ten bomba görüntü! Slip mayolu halini ekranda gören Ürek, verdiği tepkiyle gündeme geldi.
Sahne performanslarıyla adından söz ettiren şarkıcı ve sunucu Fatih Ürek, bir magazin programına konuk oldu.