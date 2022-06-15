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Haberler Magazin Uraz Kaygılaroğlu'nun slip mayosunun ardından Fatih Ürek'ten bomba görüntü! Slip mayolu halini ekranda gören Ürek: "Utandım, fok balığı..."

Uraz Kaygılaroğlu'nun slip mayosunun ardından Fatih Ürek'ten bomba görüntü! Slip mayolu halini ekranda gören Ürek: "Utandım, fok balığı..."

Uraz Kaygılaroğlu'nun slip mayosunun ardından Fatih Ürek'ten bomba görüntü! Slip mayolu halini ekranda gören Ürek, "Rezil! Utandım, fok balığı gibiyim" cümleleri ile gündeme bomba gibi düştü. İşte şimdilerde slip mayo giymediğini ve bu durumdan utandığını söyleyen Fatih Ürek'in yıllar önceki hali...

15.06.2022 15:02 - Son Güncelleme: 15.06.2022 15:21
Uraz Kaygılaroğlu’nun slip mayosunun ardından Fatih Ürek’ten bomba görüntü! Slip mayolu halini ekranda gören Ürek: Utandım, fok balığı...

"REZİL! UTANDIM... FOK BALIĞI GİBİYİM"

Uraz Kaygılaroğlu'nun slip mayosunun ardından Fatih Ürek'ten bomba görüntü! Slip mayolu halini ekranda gören Ürek, verdiği tepkiyle gündeme geldi.

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Uraz Kaygılaroğlu’nun slip mayosunun ardından Fatih Ürek’ten bomba görüntü! Slip mayolu halini ekranda gören Ürek: Utandım, fok balığı...

Sahne performanslarıyla adından söz ettiren şarkıcı ve sunucu Fatih Ürek, bir magazin programına konuk oldu.

Uraz Kaygılaroğlu’nun slip mayosunun ardından Fatih Ürek’ten bomba görüntü! Slip mayolu halini ekranda gören Ürek: Utandım, fok balığı...

Uraz Kaygılaroğlu'nun slip mayosu hakkında konuşan Ürek, canlı yayında bir anda kendisinin slip mayolu pozunu görünce ne yapacağını bilemedi.

Uraz Kaygılaroğlu’nun slip mayosunun ardından Fatih Ürek’ten bomba görüntü! Slip mayolu halini ekranda gören Ürek: Utandım, fok balığı...

Şimdilerde slip mayo giymediğini ve bu durumdan utandığını söyleyen Ürek, ekranda kendi pozunu görünce "Rezil! Utandım, kaldırın şunu. Fok balığı gibiyim orada. Balina... Bir de karnımı içeri çekmişim."

Uraz Kaygılaroğlu’nun slip mayosunun ardından Fatih Ürek’ten bomba görüntü! Slip mayolu halini ekranda gören Ürek: Utandım, fok balığı...

"Bu fotoğraf ameliyat olmadan önce çekilmişti. Yaklaşık 10 sene önce" dedi.

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