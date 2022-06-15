İrem Derici ve Hande Erçel ile ayrılan Kaan Yıldırım'dan bomba görüntü! Biri kırmızı bikinisi ile diğeri ise yarı çıplak...
İrem Derici ve Kaan Yıldırım'dan bomba görüntü! Biri kırmızı bikinisi ile diğeri ise yarı çıplak verdiği pozla magazin gündemine bomba gibi düştü. Ünlülerden yaz tatili kareleri birer birer geliyor. Son olarak Alaçatı'da soluğu alan İrem Derici ile Bodrum'da tatil yapan Kaan Yıldırım Instagram paylaşımları ile sosyal medyada gündem oldu. İşte ünlülerin 2022 yaz tatilinden kareler...
İrem Derici ve Hande Erçel ile ayrılan Kaan Yıldırım'dan bomba görüntü! Biri kırmızı bikinisi ile diğeri ise yarı çıplak paylaşımı ile sosyal medya gündeminde.
Yazın gelmesiyle sevgililerinden ayrılan 3 kalbi kırık erkek Cem Yılmaz, Kaan Yıldırım ve Uraz Kaygılaroğlu bir araya geldi. Cem Yılmaz'ın teknesinde buluşan ünlü oyuncular, beraber tatil yapıp moral depoladı.
YALNIZLAR TEKNESİ
Uraz ve Kaan 'seabob' ile yüzerken Cem Yılmaz, o anları teknesinde yüzüstü yatarak görüntüledi. Çok eğlenen yeni kankalar, sosyal medyadan da paylaşımlar yaptı. Kaan Yıldırım, iki hafta önce beş aydır aşk yaşadığı Hande Erçel'den ayrılmıştı. Cem Yılmaz da mayısta Rüya Demirbulut ile ilişkisini bitirmişti.
İrem Derici ise yazı Alaçatı'da açanlardan. Bu kare ile İrem Derici Instagram'da yorum yağmuruna tutuldu.