İrem Derici ve Hande Erçel ile ayrılan Kaan Yıldırım’dan bomba görüntü! Biri kırmızı bikinisi ile diğeri ise yarı çıplak...

YALNIZLAR TEKNESİ

Uraz ve Kaan 'seabob' ile yüzerken Cem Yılmaz, o anları teknesinde yüzüstü yatarak görüntüledi. Çok eğlenen yeni kankalar, sosyal medyadan da paylaşımlar yaptı. Kaan Yıldırım, iki hafta önce beş aydır aşk yaşadığı Hande Erçel'den ayrılmıştı. Cem Yılmaz da mayısta Rüya Demirbulut ile ilişkisini bitirmişti.