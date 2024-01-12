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Sinem Kobal’dan yatak odasından günaydın pozu! Kenan İmirzalıoğlu’nun biricik eşi ev haliyle dikkat çekti! Kim der 2 çocuk annesi...

Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren iki çocuk annesi Sinem Kobal, son dönemlerde sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık magazin manşetlerinde yer aldı. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, dikkat çeken Instagram paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Kobal, yatak odasında verdiği bir pozla takipçilerine 'Günaydın' dedi. Ev haliyle dikkat çeken oyuncu, kısa sürede gündem oldu. İşte Sinem Kobal'ın o paylaşımı...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 12 Ocak 2024, 12:42 Güncelleme 12 Ocak 2024, 12:53
Sinem Kobal’dan yatak odasından günaydın pozu! Kenan İmirzalıoğlu’nun biricik eşi ev haliyle dikkat çekti! Kim der 2 çocuk annesi... 1

Dadı dizisiyle tanınan ve Selena'yla hafızalara kazınan Sinem Kobal, 2016 yılında Kenan İmirzalıoğlu ile evlendi ve iki evladı oldu.

Sinem Kobal’dan yatak odasından günaydın pozu! Kenan İmirzalıoğlu’nun biricik eşi ev haliyle dikkat çekti! Kim der 2 çocuk annesi... 2

Hem kariyeri hem de özel hayatıyla adından söz ettiren Kobal, son dönemlerde sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık magazin manşetlerinde yer aldı.

Sinem Kobal’dan yatak odasından günaydın pozu! Kenan İmirzalıoğlu’nun biricik eşi ev haliyle dikkat çekti! Kim der 2 çocuk annesi... 3

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, dikkat çeken Instagram paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

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