Sinem Kobal’dan yatak odasından günaydın pozu! Kenan İmirzalıoğlu’nun biricik eşi ev haliyle dikkat çekti! Kim der 2 çocuk annesi...

Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren iki çocuk annesi Sinem Kobal, son dönemlerde sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık magazin manşetlerinde yer aldı. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, dikkat çeken Instagram paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Kobal, yatak odasında verdiği bir pozla takipçilerine 'Günaydın' dedi. Ev haliyle dikkat çeken oyuncu, kısa sürede gündem oldu. İşte Sinem Kobal'ın o paylaşımı...
Dadı dizisiyle tanınan ve Selena'yla hafızalara kazınan Sinem Kobal, 2016 yılında Kenan İmirzalıoğlu ile evlendi ve iki evladı oldu.
Hem kariyeri hem de özel hayatıyla adından söz ettiren Kobal, son dönemlerde sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık magazin manşetlerinde yer aldı.
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, dikkat çeken Instagram paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.