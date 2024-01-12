Mert Yazıcıoğlu ile sessiz sedasız ayrılmıştı! Dilan Çiçek Deniz’e “Sevgilin mi arkadaşın mı?” diye soruldu! Verdiği cevap dikkat çekti

Oyuncu Mert Yazıcıoğlu ile sessiz sedasız ayıran Dilan Çiçek Deniz, dün gece bir ödül töreninde boy gösterdi. Törende '2023 Yılında En Beğenilen Kadın Tiyatro Oyuncusu' seçilen Dilan Çiçek Deniz, ayaküstü basın mensuplarıyla sohbet etmeyi de ihmal etmedi. Samimi açıklamalarda bulunan oyuncu, "Sevgilin mi arkadaşın mı?" sorusuna verdiği cevapla dikkat çekti.