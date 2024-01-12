Ortalık karışacak! Demet Akalın canlı yayında Seda Sayan’ın mesajını ifşa etti: “Alişan garibim hiç yakıştıramadı”

Jess Molho'la sunuculuğunu üstlendiği programa Ceylan ve Alişan'ı konuk eden Demet Akalın, canlı yayında çok konuşulacak bir açıklamada bulundu. Alişan ile yaptığı program kaldırılarak yerine Seda Sayan'ın programı konulan Akalın, o konuyu bir kez daha gündeme getirdi ve Sayan'ın mesajını ifşa etti. Akalın'ın "İşimizi elimizden aldı" açıklamasının ardından gözlerin çevrildiği Sayan'dan gelecek yanıt ise merak konusu oldu. İşte detaylar...