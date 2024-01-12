Jess Molho'la sunuculuğunu üstlendiği programa Ceylan ve Alişan'ı konuk eden Demet Akalın, canlı yayında çok konuşulacak bir açıklamada bulundu. Alişan ile yaptığı program kaldırılarak yerine Seda Sayan'ın programı konulan Akalın, o konuyu bir kez daha gündeme getirdi ve Sayan'ın mesajını ifşa etti. Akalın'ın "İşimizi elimizden aldı" açıklamasının ardından gözlerin çevrildiği Sayan'dan gelecek yanıt ise merak konusu oldu. İşte detaylar...
Yıllar önce Demet Akalın ve Alişan'ın beraber hazırladığı sabah programı ani bir şekilde final yaptı. Bir süre ekranlara ara eren Akalın ise Jess Molho ile geri döndü.
Jess Molho ile Demet Akalın'ın beraber sunduğu programın bugünkü bölümüne ise Alişan ile Ceylan konuk oldu.
Alişan ile Demet Akalın'ın canlı yayında bir araya gelmesiyle eski defterler tekrar açıldı.