Sinem Kobal'dan 'Lalin'li paylaşım! Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın evinin bahçesinde çiçekler açtı
Geçtiğimiz hafta kızları Lalin'i kucağına alan çiçeği burnunda anne baba Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu çiftinin bebekleri hayranları tarafından merak ediliyor. 33 yaşındaki güzel anne Sinem Kobal Instagram hesabından evinin bahçesini paylaştı. Evinin bahçesindeki çiçekleri 'Lalin' notuyla paylaşan Sinem Kobal'ın kızını ne zaman göstereceği ise merak konusu. İşte Sinem Kobal'ın evinden yaptığı paylaşım...
30.10.2020 09:32
- Son Güncelleme: 30.10.2020 09:51
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