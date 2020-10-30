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Sinem Kobal'dan 'Lalin'li paylaşım! Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın evinin bahçesinde çiçekler açtı

Geçtiğimiz hafta kızları Lalin'i kucağına alan çiçeği burnunda anne baba Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu çiftinin bebekleri hayranları tarafından merak ediliyor. 33 yaşındaki güzel anne Sinem Kobal Instagram hesabından evinin bahçesini paylaştı. Evinin bahçesindeki çiçekleri 'Lalin' notuyla paylaşan Sinem Kobal'ın kızını ne zaman göstereceği ise merak konusu. İşte Sinem Kobal'ın evinden yaptığı paylaşım...

30.10.2020 09:32 - Son Güncelleme: 30.10.2020 09:51
Sinem Kobal'dan 'Lalin'li paylaşım! Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın evinin bahçesinde çiçekler açtı

Sinem Kobal geçtiğimiz hafta kızı Lalin'i dünyaya getirdi. Normal doğm yaptığını ifade eden Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun mutluluğu gözlerinden okunurken, Lalin bebek çiftin hayranları tarafından merak konusu oldu.

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Sinem Kobal'dan 'Lalin'li paylaşım! Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın evinin bahçesinde çiçekler açtı

Instagram hesabından evini bahçesinden bir paylaşımda bulunan Sinem Kobal'ın 'Lalin' paylaşımı hayranlarını heyecanlandırdı.

Sinem Kobal'dan 'Lalin'li paylaşım! Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın evinin bahçesinde çiçekler açtı

Çiçekler ile donatılan bahçeyi hayranları ile paylaşan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun evi merak konusu oldu. İşte ünlülerin evleri...

Sinem Kobal'dan 'Lalin'li paylaşım! Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın evinin bahçesinde çiçekler açtı

ACUN ILICALI

Acun Ilıcalı'nın Çeşme'deki malikanesinin değeri tam 20 milyon lira. Ünlü televizyoncu, 8 odalı lüks konut için şöyle demişti:

Sinem Kobal'dan 'Lalin'li paylaşım! Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın evinin bahçesinde çiçekler açtı

"Tek amacım o 8 odayı doldurmak. Ev ne kadar dolarsa, ne kadar misafir gelirse o kadar mutlu oluyorum. Kalabalık seviyorum."

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