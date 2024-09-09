Sinem Kobal'dan güneşi kıskandıracak pozlar! Fit vücudu ile Instagram'ı bakın böyle salladı

Kenan İmirzalıoğlu'nun biricik eşi ve Lalin ile Leyla'nın annesi Sinem Kobal, yaz ayının son demlerinde tatil yapmaya devam ediyor. Ünlü oyuncu Sinem Kobal, Instagram'da paylaştığı son fotoğraflarla adeta güneşi kıskandırdı! Yazın tadını çıkardığı anları takipçileriyle paylaşan güzel oyuncu, fit vücudu ve enerjik pozlarıyla sosyal medyayı salladı.
Ünlü oyuncu Sinem Kobal, Instagram'da paylaştığı son fotoğraflarla adeta güneşi kıskandırdı! Yazın tadını çıkardığı anları takipçileriyle paylaşan güzel oyuncu, fit vücudu ve enerjik pozlarıyla sosyal medyayı salladı.
Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu evlilik sürdüren Sinem Kobal, milyonlar tarafından yakından takip ediliyor.
2 çocuk annesi Sinem Kobal'ın setlere geri dönmesiyle sevenleri bir hayli heyecanlanırken, güzel oyuncu şimdilerde yazın son demlerini tatil yaparak devam ettiriyor.