Sinem Kobal'dan güneşi kıskandıracak pozlar! Fit vücudu ile Instagram'ı bakın böyle salladı

Kenan İmirzalıoğlu'nun biricik eşi ve Lalin ile Leyla'nın annesi Sinem Kobal, yaz ayının son demlerinde tatil yapmaya devam ediyor. Ünlü oyuncu Sinem Kobal, Instagram'da paylaştığı son fotoğraflarla adeta güneşi kıskandırdı! Yazın tadını çıkardığı anları takipçileriyle paylaşan güzel oyuncu, fit vücudu ve enerjik pozlarıyla sosyal medyayı salladı.