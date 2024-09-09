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Çok Güzel Hareketler'in yıldızı Safa Sarı baba oluyor! Müjdeli haberi eşi Kübra Sarı ile böyle duyurdu

Sevilen komedi programı Çok Güzel Hareketler ile tanınan ve büyük bir hayran kitlesine sahip olan Safa Sarı, baba olacağını duyurarak sevenlerine müjdeli bir haber verdi. Eşi Kübra Sarı ile birlikte sosyal medya üzerinden yaptıkları tatlı bir paylaşımla bebek beklediklerini açıkladı.

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Giriş Tarihi 09 Eylül 2024, 16:30 Güncelleme Tarihi09 Eylül 2024, 16:45
Çok Güzel Hareketler’in yıldızı Safa Sarı baba oluyor! Müjdeli haberi eşi Kübra Sarı ile böyle duyurdu 1

Sevilen komedi programı Çok Güzel Hareketler ile tanınan ve büyük bir hayran kitlesine sahip olan Safa Sarı, baba olacağını duyurarak sevenlerine müjdeli bir haber verdi. Eşi Kübra Sarı ile birlikte sosyal medya üzerinden yaptıkları tatlı bir paylaşımla bebek beklediklerini açıkladı.

Çok Güzel Hareketler’in yıldızı Safa Sarı baba oluyor! Müjdeli haberi eşi Kübra Sarı ile böyle duyurdu 2

Çok Güzel Hareketler 2'nin yıldız isimlerinden Safa Sarı, yaptığı taklitlerle herkesin hafızasında yer edindi.

Çok Güzel Hareketler’in yıldızı Safa Sarı baba oluyor! Müjdeli haberi eşi Kübra Sarı ile böyle duyurdu 3

Son olarak Safa Sarı, başarılı kariyeri sonrası son olarak özel hayatı ile gündeme geldi.

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