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43'lük manken Adriana Lima eski fiziğine kavuştu! 10 aylık zayıflama kampına gitmişti! 'Tekrar melek olmuş'

Son yıllarda aldığı kilolar ve yüzündeki değişimle sıkça gündeme gelen ünlü model Adriana Lima, Los Angeles'ta düzenlenen "The Thicket" filminin dünya prömiyerine katıldı. Kırmızı halıda verdiği pozlarla dikkatleri üzerine çeken Lima, zayıflamış yeni görüntüsüyle sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

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Giriş Tarihi 09 Eylül 2024, 11:59 Güncelleme Tarihi09 Eylül 2024, 12:00
43’lük manken Adriana Lima eski fiziğine kavuştu! 10 aylık zayıflama kampına gitmişti! ’Tekrar melek olmuş’ 1

Dünyanın en güzel kadınlarından biri olarak anılan Adriana Lima, Victoria's Secret defilelerindeki unutulmaz performanslarıyla tanınmış ve bir döneme damgasını vurmuştu.

43’lük manken Adriana Lima eski fiziğine kavuştu! 10 aylık zayıflama kampına gitmişti! ’Tekrar melek olmuş’ 2

Yıllar içinde değişen görüntüsü ve kişisel hayatındaki iniş çıkışlarla dikkat çeken Lima, son zamanlarda ise zayıflamış yeni görüntüsüyle yeniden gündemde.

43’lük manken Adriana Lima eski fiziğine kavuştu! 10 aylık zayıflama kampına gitmişti! ’Tekrar melek olmuş’ 3

Adriana Lima, 1999 yılında başladığı Victoria's Secret serüveniyle adını moda dünyasına altın harflerle yazdırdı. Markanın en uzun süre çalışan modellerinden biri olarak, Lima tam üç kez Fantasy Bra'yi giydi ve beş kez defilenin açılışını yaparak adeta markanın yüzü haline geldi.

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