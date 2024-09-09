43'lük manken Adriana Lima eski fiziğine kavuştu! 10 aylık zayıflama kampına gitmişti! 'Tekrar melek olmuş'

Dünyanın en güzel kadınlarından biri olarak anılan Adriana Lima , Victoria's Secret defilelerindeki unutulmaz performanslarıyla tanınmış ve bir döneme damgasını vurmuştu.

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Adriana Lima, 1999 yılında başladığı Victoria's Secret serüveniyle adını moda dünyasına altın harflerle yazdırdı. Markanın en uzun süre çalışan modellerinden biri olarak, Lima tam üç kez Fantasy Bra'yi giydi ve beş kez defilenin açılışını yaparak adeta markanın yüzü haline geldi.