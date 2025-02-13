Sinem Kobal’dan ‘aile albümü’ paylaşımı! 2 kızı ve eşi Kenan İmirzalıoğlu’yla pozlarına bakın!

Sinem Kobal, 2016 senesinde Kenan İmirzalıoğlu ile evlendi ve ünlü çiftin iki kızı oldu. Kızlarına Lalin ile Leyla adlarını veren oyuncu çift, geçen günlerde tatil için Maldivler'e gitti.

Sinem Kobal, eşi Kenan İmirzalıoğlu, annesi Nuray ve kızları Lalin ile Leyla'yla gittiği Maldivler tatilinden paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, tatilden yaptığı paylaşımlarına yenilerini ekledi. Kobal, bu kez "Aile albümü" notuyla eşi ve iki kızıyla verdiği pozları yayınladı.

Ünlü oyuncunun paylaşımı, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.