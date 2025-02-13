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Sinem Kobal’dan ‘aile albümü’ paylaşımı! 2 kızı ve eşi Kenan İmirzalıoğlu’yla pozlarına bakın!

Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren Sinem Kobal, geçen günlerde ailesi ile birlikte Maldivler'e gitti. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, tatilden yaptığı paylaşımlarına yenilerini ekledi. Kobal, bu kez "Aile albümü" notuyla eşi ve iki kızıyla verdiği pozları yayınladı. İşte İmirzalıoğlu ailesinin tatil pozları...

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Giriş Tarihi :13 Şubat 2025 , 16:41 Güncelleme Tarihi :13 Şubat 2025 , 16:41
Sinem Kobal’dan ‘aile albümü’ paylaşımı! 2 kızı ve eşi Kenan İmirzalıoğlu’yla pozlarına bakın!

Sinem Kobal, 2016 senesinde Kenan İmirzalıoğlu ile evlendi ve ünlü çiftin iki kızı oldu. Kızlarına Lalin ile Leyla adlarını veren oyuncu çift, geçen günlerde tatil için Maldivler'e gitti.

Sinem Kobal’dan ‘aile albümü’ paylaşımı! 2 kızı ve eşi Kenan İmirzalıoğlu’yla pozlarına bakın!

Sinem Kobal, eşi Kenan İmirzalıoğlu, annesi Nuray ve kızları Lalin ile Leyla'yla gittiği Maldivler tatilinden paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.

Sinem Kobal’dan ‘aile albümü’ paylaşımı! 2 kızı ve eşi Kenan İmirzalıoğlu’yla pozlarına bakın!

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, tatilden yaptığı paylaşımlarına yenilerini ekledi. Kobal, bu kez "Aile albümü" notuyla eşi ve iki kızıyla verdiği pozları yayınladı.

Sinem Kobal’dan ‘aile albümü’ paylaşımı! 2 kızı ve eşi Kenan İmirzalıoğlu’yla pozlarına bakın!

Ünlü oyuncunun paylaşımı, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

Sinem Kobal’dan ‘aile albümü’ paylaşımı! 2 kızı ve eşi Kenan İmirzalıoğlu’yla pozlarına bakın!

İşte Sinem Kobal'ın yayınladığı o pozlar...

Sinem Kobal’dan ‘aile albümü’ paylaşımı! 2 kızı ve eşi Kenan İmirzalıoğlu’yla pozlarına bakın!

Sinem Kobal ve kızı Leyla

Sinem Kobal’dan ‘aile albümü’ paylaşımı! 2 kızı ve eşi Kenan İmirzalıoğlu’yla pozlarına bakın!

Sinem Kobal ve kızı Lalin

Sinem Kobal’dan ‘aile albümü’ paylaşımı! 2 kızı ve eşi Kenan İmirzalıoğlu’yla pozlarına bakın!

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal ile kızları

Sinem Kobal’dan ‘aile albümü’ paylaşımı! 2 kızı ve eşi Kenan İmirzalıoğlu’yla pozlarına bakın!

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal ile kızları

Sinem Kobal’dan ‘aile albümü’ paylaşımı! 2 kızı ve eşi Kenan İmirzalıoğlu’yla pozlarına bakın!

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal ile kızları

Sinem Kobal’dan ‘aile albümü’ paylaşımı! 2 kızı ve eşi Kenan İmirzalıoğlu’yla pozlarına bakın!

Sinem Kobal ve kızı Leyla

Sinem Kobal’dan ‘aile albümü’ paylaşımı! 2 kızı ve eşi Kenan İmirzalıoğlu’yla pozlarına bakın!

Sinem Kobal ve kızı Leyla ile Lalin