Alişan’ın hayali gerçek oldu! Eşi Buse Varol paylaştı: Heyecandan dizlerim titredi

Ünlü şarkıcı Alişan, 2018 yılında oyuncu Buse Varol ile evlendi. Ünlü çiftin bu evlilikten Burak ve Eliz adlarında iki evladı oldu.
Sosyal medya paylaşımlarında mutlu evliliklerini sık sık gözler önüne seren ikiliden Alişan, geçen günlerde verdiği bir röportajda "Hep evlendikten sonra eşimle umreye gitmek istemiştim" dedi.
HAYALİ GERÇEK OLDU!
Ünlü şarkıcı, eşi Buse Varol ile umreye gitti. Kutsal topraklardan fotoğraf paylaşan Alişan, şu ifadeleri kullandı: "Allah'ım sana şükürler olsun 3. kez buraları görmeyi bana kısmet ettiğin için, bu mübarek kandil gününde burada olmayı kısmet ettiğin için, eşimle birlikte umre yapma fırsatı verdiğin için...
Şükürler olsun Allah'ım... Allah isteyen herkese nasip etsin İnşallah... Tüm ölmüşlerimizin mekanlarını cennet etsin, bizlere çocuklarımıza sağlıklı, huzurlu bir yaşam nasip etsin İnşallah... Berat Gecemiz mübarek olsun..."
"HEYECANDAN DİZLERİM TİTREDİ"
Buse Varol ise paylaşımında şunları söyledi: "Kabe'ye dokunup dua etmek nasip oldu. Böyle güzel bir günde... Hislerimi tarif etmem mümkün değil.
Rüya gibiydi, dizlerim uzun bir süre heyecandan titredi. Sadece onu hatırlıyorum ve aklıma ilk gelen şey çocuklarım oldu.
Rabbim herkese vicdan rahatlığı versin. Beni ve ailemi kötülerden ve kötülüklerden arındırsın. Gerisi cidden boş. Bugünüme bin şükür"
İşte Alişan'ın kutsal topraklardan yayınladığı o fotoğraf...