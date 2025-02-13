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Alişan’ın hayali gerçek oldu! Eşi Buse Varol paylaştı: Heyecandan dizlerim titredi

Buse Varol ile 2018 senesinde evlenen iki çocuk babası Alişan, geçen günlerde "Hep evlendikten sonra eşimle umreye gitmek istemiştim" demişti. Ünlü şarkıcı, eşi Buse Varol ile umreye gitti. Kutsal topraklardan fotoğraf paylaşan Alişan, "Allah'ım sana şükürler olsun üçüncü kez buraları görmeyi bana kısmet etti" ifadelerini kullandı. Buse Varol da heyecandan dizlerinin titrediğini belirterek hislerini takipçileriyle paylaştı.

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Giriş Tarihi :13 Şubat 2025 , 15:49 Güncelleme Tarihi :13 Şubat 2025 , 15:49
Alişan’ın hayali gerçek oldu! Eşi Buse Varol paylaştı: Heyecandan dizlerim titredi

Ünlü şarkıcı Alişan, 2018 yılında oyuncu Buse Varol ile evlendi. Ünlü çiftin bu evlilikten Burak ve Eliz adlarında iki evladı oldu.

Alişan’ın hayali gerçek oldu! Eşi Buse Varol paylaştı: Heyecandan dizlerim titredi

Sosyal medya paylaşımlarında mutlu evliliklerini sık sık gözler önüne seren ikiliden Alişan, geçen günlerde verdiği bir röportajda "Hep evlendikten sonra eşimle umreye gitmek istemiştim" dedi.

Alişan’ın hayali gerçek oldu! Eşi Buse Varol paylaştı: Heyecandan dizlerim titredi

HAYALİ GERÇEK OLDU!

Ünlü şarkıcı, eşi Buse Varol ile umreye gitti. Kutsal topraklardan fotoğraf paylaşan Alişan, şu ifadeleri kullandı: "Allah'ım sana şükürler olsun 3. kez buraları görmeyi bana kısmet ettiğin için, bu mübarek kandil gününde burada olmayı kısmet ettiğin için, eşimle birlikte umre yapma fırsatı verdiğin için...

Alişan’ın hayali gerçek oldu! Eşi Buse Varol paylaştı: Heyecandan dizlerim titredi

Şükürler olsun Allah'ım... Allah isteyen herkese nasip etsin İnşallah... Tüm ölmüşlerimizin mekanlarını cennet etsin, bizlere çocuklarımıza sağlıklı, huzurlu bir yaşam nasip etsin İnşallah... Berat Gecemiz mübarek olsun..."

Alişan’ın hayali gerçek oldu! Eşi Buse Varol paylaştı: Heyecandan dizlerim titredi

"HEYECANDAN DİZLERİM TİTREDİ"

Buse Varol ise paylaşımında şunları söyledi: "Kabe'ye dokunup dua etmek nasip oldu. Böyle güzel bir günde... Hislerimi tarif etmem mümkün değil.

Alişan’ın hayali gerçek oldu! Eşi Buse Varol paylaştı: Heyecandan dizlerim titredi

Rüya gibiydi, dizlerim uzun bir süre heyecandan titredi. Sadece onu hatırlıyorum ve aklıma ilk gelen şey çocuklarım oldu.

Alişan’ın hayali gerçek oldu! Eşi Buse Varol paylaştı: Heyecandan dizlerim titredi

Rabbim herkese vicdan rahatlığı versin. Beni ve ailemi kötülerden ve kötülüklerden arındırsın. Gerisi cidden boş. Bugünüme bin şükür"

Alişan’ın hayali gerçek oldu! Eşi Buse Varol paylaştı: Heyecandan dizlerim titredi

İşte Alişan'ın kutsal topraklardan yayınladığı o fotoğraf...