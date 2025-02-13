Alişan’ın hayali gerçek oldu! Eşi Buse Varol paylaştı: Heyecandan dizlerim titredi

Ünlü şarkıcı Alişan, 2018 yılında oyuncu Buse Varol ile evlendi. Ünlü çiftin bu evlilikten Burak ve Eliz adlarında iki evladı oldu.

Sosyal medya paylaşımlarında mutlu evliliklerini sık sık gözler önüne seren ikiliden Alişan, geçen günlerde verdiği bir röportajda "Hep evlendikten sonra eşimle umreye gitmek istemiştim" dedi.

HAYALİ GERÇEK OLDU! Ünlü şarkıcı, eşi Buse Varol ile umreye gitti. Kutsal topraklardan fotoğraf paylaşan Alişan, şu ifadeleri kullandı: "Allah'ım sana şükürler olsun 3. kez buraları görmeyi bana kısmet ettiğin için, bu mübarek kandil gününde burada olmayı kısmet ettiğin için, eşimle birlikte umre yapma fırsatı verdiğin için...

Şükürler olsun Allah'ım... Allah isteyen herkese nasip etsin İnşallah... Tüm ölmüşlerimizin mekanlarını cennet etsin, bizlere çocuklarımıza sağlıklı, huzurlu bir yaşam nasip etsin İnşallah... Berat Gecemiz mübarek olsun..."