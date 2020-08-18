Survivor Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı sarmaş dolaş! Aşk mı yaşıyorlar? Adı Sercan Yıldırım ile anılan Nisa...
Survivor 2020 bitti ama etkisi henüz bitmedi... Bir yanda Survivor'da kaprisleri, git gelli ruh halleri ve Sercan Yıldırım ile adının sık sık anılmasıyla gündeme gelen Nisa Bölükbaşı, diğer bir yanda önce ünlüler takımında sonra gönüllüler takımında yer alan, sık sık tartışmaların odağında yer alan, finalde şampiyonluğu Cemal Can Canseven'e kaptıran Barış Murat Yağcı. Yarışma sırasında sık sık ağabey-kardeşi ilişkileri olduğunu dile getiren Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı sarmaş dolaş yakalandı. Akıllara gelen ilk soru ise 'Sevgililer mi?' oldu. İşte olay yaratan o görüntüler.
18.08.2020 11:47
- Son Güncelleme: 18.08.2020 11:47
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