Haberler Galeri Magazin Survivor Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı sarmaş dolaş! Aşk mı yaşıyorlar? Adı Sercan Yıldırım ile anılan Nisa...

Survivor Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı sarmaş dolaş! Aşk mı yaşıyorlar? Adı Sercan Yıldırım ile anılan Nisa...

Survivor 2020 bitti ama etkisi henüz bitmedi... Bir yanda Survivor'da kaprisleri, git gelli ruh halleri ve Sercan Yıldırım ile adının sık sık anılmasıyla gündeme gelen Nisa Bölükbaşı, diğer bir yanda önce ünlüler takımında sonra gönüllüler takımında yer alan, sık sık tartışmaların odağında yer alan, finalde şampiyonluğu Cemal Can Canseven'e kaptıran Barış Murat Yağcı. Yarışma sırasında sık sık ağabey-kardeşi ilişkileri olduğunu dile getiren Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı sarmaş dolaş yakalandı. Akıllara gelen ilk soru ise 'Sevgililer mi?' oldu. İşte olay yaratan o görüntüler.

18.08.2020 11:47 - Son Güncelleme: 18.08.2020 11:47
Survivor Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı sarmaş dolaş! Aşk mı yaşıyorlar? Adı Sercan Yıldırım ile anılan Nisa...

ORADA NELER OLUYOR?

Survivor 2020 yarışmasının en dikkat çeken isimlerinden olan Nisa Bölükbaşı ile Survivor 2020 ikincisi Barış Murat Yağcı aşk mı yaşıyor?

GALERİ DEVAM EDİYOR
Survivor Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı sarmaş dolaş! Aşk mı yaşıyorlar? Adı Sercan Yıldırım ile anılan Nisa...

Survivor 2020'nin final yapmasından sonra yarışmacılar tatil için sahil kesimlerine akın etmiş Survivor'ın Çek güzeli Nisa Bölükbaşı ise memleketi Prag'a dönmüştü.

Survivor Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı sarmaş dolaş! Aşk mı yaşıyorlar? Adı Sercan Yıldırım ile anılan Nisa...

Sonrasında Türkiye'ye döneceğini müjdeleyen Survivor Nisa'nın paylaşımı üzerine Survivor 2020 ikincisi Barış Murat Yağcı da "Yakında güzel şeyler olacak" demişti.

Survivor Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı sarmaş dolaş! Aşk mı yaşıyorlar? Adı Sercan Yıldırım ile anılan Nisa...

Magazin gündemine bomba gibi düşen görüntüler "yeni bir aşk mı doğuyor?" dedirtti...

Survivor Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı sarmaş dolaş! Aşk mı yaşıyorlar? Adı Sercan Yıldırım ile anılan Nisa...

Yarışmadan beri birbirlerinden hiç ayrılmayan Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı Çeşme'de bir mekan çıkışı görüntülendi.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Sinem Kobal'a annelik çok yakıştı: Su gibisin Sinem! Kenan İmirzalıoğlu'nun hamile eşi Sinem Kobal...
Sinem Kobal'a annelik çok yakıştı: Su gibisin Sinem! Kenan İmirzalıoğlu'nun hamile eşi Sinem Kobal...