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Masterchef'te olanlar oldu, Somer Sivrioğlu çılgına döndü: Ben bu 7 kişiyi asla unutmam!

MasterChef programında jüri olan Somer Sivrioğlu yeri geldiğinde sert yeri geldiğinde esprili kişiliğiyle ile dikkat çekiyor. 16 kişilik ana kadronun belli olmasının ardından ilk olarak kaptanlık oyunu oynandı. Şefler, yarışmacılardan Türk sofralarının klasikleşmiş tatlılarından tulumba tatlısını istedi. Ancak aldıkları sonuç hiç bekledikleri gibi olmayınca Somer Sivrioğlu çılgına döndü. Öte yandan şefler Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya tek bir ortak noktada buluştu. İşte detaylar...

18.08.2020 10:41 - Son Güncelleme: 18.08.2020 10:41
Masterchef'te olanlar oldu, Somer Sivrioğlu çılgına döndü: Ben bu 7 kişiyi asla unutmam!

Masterchef'in dün akşam yayınlanan bölümünde 16 kişilik ana kadro ilk kez kaptanlık oyunu için yarıştı. Şefler Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu yarışmacılardan 'tulumba tatlısı' istedi.

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Masterchef'te olanlar oldu, Somer Sivrioğlu çılgına döndü: Ben bu 7 kişiyi asla unutmam!

Ancak sonuç hüsrandı. Yarışmacılar tulumba tatlısını yapamayınca şefler, tulumba tatlısına en yakın olan tabaklar arasında seçin yapmak zorunda kaldı.

Masterchef'te olanlar oldu, Somer Sivrioğlu çılgına döndü: Ben bu 7 kişiyi asla unutmam!

MASTERCHEF'İN İLK KAPTANI

Tulumba tatlısına en yakın ürünü çıkaran isim Tanya Kilitkayalı oldu.

Masterchef'te olanlar oldu, Somer Sivrioğlu çılgına döndü: Ben bu 7 kişiyi asla unutmam!

'BEN BU 7 KİŞİYİ UNUTMAM'

16 kişilik kadrodan Ebru, Duygu, Ayyüce, Furkan, Uğur, Sedat ve Barbaros tabaklarını yetiştiremeyen yarışmacılar oldu.

Masterchef'te olanlar oldu, Somer Sivrioğlu çılgına döndü: Ben bu 7 kişiyi asla unutmam!

7 kişinin tabağını yetiştirememesi üzerine şefler yaşadıkları hayal kırıklığını dile getirdi. 3 şefin de ortak kararı yarışmacıların bilerek tabaklarını çıkarmadıkları yönündeydi.

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