Haberler Galeri Magazin Masterchef'te olanlar oldu, Somer Sivrioğlu çılgına döndü: Ben bu 7 kişiyi asla unutmam!

Masterchef'te olanlar oldu, Somer Sivrioğlu çılgına döndü: Ben bu 7 kişiyi asla unutmam!

MasterChef programında jüri olan Somer Sivrioğlu yeri geldiğinde sert yeri geldiğinde esprili kişiliğiyle ile dikkat çekiyor. 16 kişilik ana kadronun belli olmasının ardından ilk olarak kaptanlık oyunu oynandı. Şefler, yarışmacılardan Türk sofralarının klasikleşmiş tatlılarından tulumba tatlısını istedi. Ancak aldıkları sonuç hiç bekledikleri gibi olmayınca Somer Sivrioğlu çılgına döndü. Öte yandan şefler Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya tek bir ortak noktada buluştu. İşte detaylar...

18.08.2020 10:41 - Son Güncelleme: 18.08.2020 10:41 BU GALERİYİ PAYLAŞ





