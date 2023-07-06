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Haberler Magazin Sinem Kobal yepyeni imajıyla mest etti "Muhteşemsin" Ekranlara dönmeye hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi...

Sinem Kobal yepyeni imajıyla mest etti "Muhteşemsin" Ekranlara dönmeye hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi...

Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında görkemli bir düğünle dünyaevine giren Sinem Kobal, 2020'de kızı Lalin'i kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı. 2022 yılında Leyla adını verdiği kızına kavuşarak ikinci kez anne olan Kobal, hem özel hayatı hem kariyeri hem de güzelliğiyle sık sık adından söz ettiriyor. Şu sıralar ekranlara geri dönmesi beklenen Sinem Kobal, Instagram hesabından yeni pozlarını paylaştı. Kobal'ın paylaşımlarına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

06.07.2023 10:51 - Son Güncelleme: 06.07.2023 10:54
Sinem Kobal yepyeni imajıyla mest etti Muhteşemsin Ekranlara dönmeye hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu’nun eşi...

Meslektaşı Kenan İmirzaloğlu ile 2016 yılında dünyaevine giren oyuncu Sinem Kobal; kızları Lalin'i 2020'de, Leyla'yı ise 2022'de kucağına alarak iki kez anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Ekranlara geri dönmeye hazırlanan Kobal, Instagram hesabından yayınladığı pozlarla gündeme geldi. İşte detaylar...

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Sinem Kobal yepyeni imajıyla mest etti Muhteşemsin Ekranlara dönmeye hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu’nun eşi...

Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, yedi yıl önce nikah masasına oturmuştu.

Sinem Kobal yepyeni imajıyla mest etti Muhteşemsin Ekranlara dönmeye hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu’nun eşi...

Çift, 2020 yılında ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı.

Sinem Kobal yepyeni imajıyla mest etti Muhteşemsin Ekranlara dönmeye hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu’nun eşi...

İlk çocuklarına 'Lalin' adını veren ikili, geçtiğimiz yıl mayıs ayında ise ikinci kızları Leyla'yı kucaklarına almıştı.

Sinem Kobal yepyeni imajıyla mest etti Muhteşemsin Ekranlara dönmeye hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu’nun eşi...

Çift son olarak Kurban Bayramı'nda Çeşme'de görüntülenmişti.

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