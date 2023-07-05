5 ay önce evlenmişlerdi! Samar Dadgar’ın paylaşımı kafa karıştırdı! O detay “Özcan Deniz baba mı oluyor?” sorusunu akıllara getirdi
Ünlü oyuncu ve şarkıcı Özcan Den,z geçen Ocak ayında modacı Samar Dadgar ile dünyaevine girmişti. Mutlu bir evlilik sürdüren ikiliden Samar Dadgar, sosyal medya hesabında yayınladığı son pozla kafa karıştırdı. Dadgar'ın paylaşımını görenler "Özcan Deniz baba mı oluyor?" sorusunu sordu. İşte o paylaşım...
05.07.2023 15:05 - Son Güncelleme: 05.07.2023 15:05
Oğlu Kuzey'in annesi Feyza Aktan ile olaylı bir şekilde boşanan Özcan Deniz, aradığı aşkı İranlı modacı Samar Dadgar'da buldu.
Müjdeli haberi sosyal medyadan duyuran ikiliden Samar Dadgar, dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
Dadgar'ın paylaşımını görenler "Özcan Deniz baba mı oluyor?" sorusunu sordu. Ancak ünlü çiftten henüz bir açıklama gelmedi.