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Haberler Magazin 5 ay önce evlenmişlerdi! Samar Dadgar’ın paylaşımı kafa karıştırdı! O detay “Özcan Deniz baba mı oluyor?” sorusunu akıllara getirdi

5 ay önce evlenmişlerdi! Samar Dadgar’ın paylaşımı kafa karıştırdı! O detay “Özcan Deniz baba mı oluyor?” sorusunu akıllara getirdi

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Özcan Den,z geçen Ocak ayında modacı Samar Dadgar ile dünyaevine girmişti. Mutlu bir evlilik sürdüren ikiliden Samar Dadgar, sosyal medya hesabında yayınladığı son pozla kafa karıştırdı. Dadgar'ın paylaşımını görenler "Özcan Deniz baba mı oluyor?" sorusunu sordu. İşte o paylaşım...

takvim.com.tr
05.07.2023 15:05 - Son Güncelleme: 05.07.2023 15:05
5 ay önce evlenmişlerdi! Samar Dadgar’ın paylaşımı kafa karıştırdı! O detay “Özcan Deniz baba mı oluyor?” sorusunu akıllara getirdi

Oğlu Kuzey'in annesi Feyza Aktan ile olaylı bir şekilde boşanan Özcan Deniz, aradığı aşkı İranlı modacı Samar Dadgar'da buldu.

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5 ay önce evlenmişlerdi! Samar Dadgar’ın paylaşımı kafa karıştırdı! O detay “Özcan Deniz baba mı oluyor?” sorusunu akıllara getirdi

Özcan Deniz ile Samar Dadgar, geçen Ocak ayında sessiz sedasız dünyaevine girdi.

5 ay önce evlenmişlerdi! Samar Dadgar’ın paylaşımı kafa karıştırdı! O detay “Özcan Deniz baba mı oluyor?” sorusunu akıllara getirdi

Müjdeli haberi sosyal medyadan duyuran ikiliden Samar Dadgar, dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

5 ay önce evlenmişlerdi! Samar Dadgar’ın paylaşımı kafa karıştırdı! O detay “Özcan Deniz baba mı oluyor?” sorusunu akıllara getirdi

Sosyal medya hesabından Deniz'i öptüğü fotoğrafı paylaşan modacının eklediği çocuklu aile emojisi akıllara bebek iddiasını getirdi.

5 ay önce evlenmişlerdi! Samar Dadgar’ın paylaşımı kafa karıştırdı! O detay “Özcan Deniz baba mı oluyor?” sorusunu akıllara getirdi

Dadgar'ın paylaşımını görenler "Özcan Deniz baba mı oluyor?" sorusunu sordu. Ancak ünlü çiftten henüz bir açıklama gelmedi.

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