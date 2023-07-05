Damla Sönmez hem yeni imajı hem de makyajsız haliyle olay oldu! Sosyal medya ikiye bölündü: “Makyajsız çıkma...”
Hem kariyeri hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren ünlü oyuncu Damla Sönmez, bu kez yeni imajıyla gündeme geldi. Saçlarını kısacık kestiren oyuncu, makyajsız haliyle kamera karşısına geçti. Yeni imajıyla sıfır makyaj kameralara yansıyan Sönmez'in son hali, sosyal medyayı ikiye böldü. Bir sosyal medya kullanıcısı "Makyajsız çıkma..." derken bir başkası Sönmez'i beğendiğini dile getirdi. İşte Damla Sönmez'in son hali...
05.07.2023 15:43 - Son Güncelleme: 05.07.2023 16:00
Ünlü oyuncu Damla Sönmez, hem kariyeri hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirdi.