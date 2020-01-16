Sinem Kobal yeni saç modeliyle sosyal medyayı salladı! Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi ünlü yıldıza benzetildi

Atv ekranlarında yayınlanan, dünyanın en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evliliği olan Sinem Kobal, şarkıcı Sıla Gençoğlu ile Hazer Amani'nin düğünündeki yeni saç modeliyle dünyaca ünlü şarkıcı Shakira'ya benzetildi. Kıvırcık saçlarıyla ve şıklığıyla göz dolduran Sinem Kobal fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Kobal'ın kıvırcık saçları takipçileri tarafından çok beğenildi. İşte Kobal'ın o fotoğrafı...

16.01.2020 00:39 - Son Güncelleme: 16.01.2020 00:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





