Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu ikinci çocuklarını kucağına aldı! İşte doğum yapan Sinem Kobal ve bebeğinin sağlık durumu
Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, 2020'de kızları Lalin'i kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı. Ünlü çift geçen aylarda ise ikinci bebek müjdesini verdi. Geçtiğimiz günlerde karnı burnunda bir Anneler Günü pozu paylaşan Sinem Kobal doğum yaptı. Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu ikinci bebekleri dünyaya geldi.
16.05.2022 12:14 - Son Güncelleme: 16.05.2022 12:14
Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, altı yıl önce Cunda Adası'nda dünyaevine girmişti. Geçtiğimiz yıl ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşayan ünlü çift, kızlarına 'Lalin' adını vermişti.
Sinem Kobal'dan Anneler Günü'nde sürpriz paylaşım gelmişti. Sinem Kobal karnı burnunda pozunu ilk kez Instagram hesabından yayınlamıştı.
Yeşil elbisesi ve uzun botları ile karnı burnunda ilk hamile pozunu paylaşan Kobal'a çok sayıda yorum ve beğeni gelmişti.
"DAHA ÇOK BABAYA BENZİYOR AMA..."
Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal Kıvanç Tatlıtuğ'un oğlu Kurt Efe'yi görmeye gitmiş ve ikinci bebeğine hamile olan Sinem ilk kez orada görüntülenmişti. Kenan İmirzalıoğlu, Kıvanç Tatlıtuğ'un oğlu Kurt Efe'nin kime benzediğini açıklamıştı.