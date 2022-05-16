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Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu ikinci çocuklarını kucağına aldı! İşte doğum yapan Sinem Kobal ve bebeğinin sağlık durumu

Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, 2020'de kızları Lalin'i kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı. Ünlü çift geçen aylarda ise ikinci bebek müjdesini verdi. Geçtiğimiz günlerde karnı burnunda bir Anneler Günü pozu paylaşan Sinem Kobal doğum yaptı. Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu ikinci bebekleri dünyaya geldi.

16.05.2022 12:14 - Son Güncelleme: 16.05.2022 12:14
Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu ikinci çocuklarını kucağına aldı! İşte doğum yapan Sinem Kobal ve bebeğinin sağlık durumu

Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, altı yıl önce Cunda Adası'nda dünyaevine girmişti. Geçtiğimiz yıl ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşayan ünlü çift, kızlarına 'Lalin' adını vermişti.

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Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu ikinci çocuklarını kucağına aldı! İşte doğum yapan Sinem Kobal ve bebeğinin sağlık durumu

Bebeklerinin doğumunun ardından yaşamlarının büyük kısmını Marmaris'te geçirmeye başlayan ve geçtiğimiz gün "Lalin iyi ki var, o bizim en güzel parçamız" diyen oyuncu çiftin kısa süre sonra bir kızları daha olacağı ortaya çıkmıştı.

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu ikinci çocuklarını kucağına aldı! İşte doğum yapan Sinem Kobal ve bebeğinin sağlık durumu

ANNE VE BEBEK İYİ

Ünlü çiftin, ikinci bebeklerini bu sabah kucaklarına aldıkları iddia edildi. Kobal'ın ve bebeğinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu ikinci çocuklarını kucağına aldı! İşte doğum yapan Sinem Kobal ve bebeğinin sağlık durumu

Sinem Kobal'dan Anneler Günü'nde sürpriz paylaşım gelmişti. Sinem Kobal karnı burnunda pozunu ilk kez Instagram hesabından yayınlamıştı.

Yeşil elbisesi ve uzun botları ile karnı burnunda ilk hamile pozunu paylaşan Kobal'a çok sayıda yorum ve beğeni gelmişti.

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu ikinci çocuklarını kucağına aldı! İşte doğum yapan Sinem Kobal ve bebeğinin sağlık durumu

"DAHA ÇOK BABAYA BENZİYOR AMA..."

Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal Kıvanç Tatlıtuğ'un oğlu Kurt Efe'yi görmeye gitmiş ve ikinci bebeğine hamile olan Sinem ilk kez orada görüntülenmişti. Kenan İmirzalıoğlu, Kıvanç Tatlıtuğ'un oğlu Kurt Efe'nin kime benzediğini açıklamıştı.

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