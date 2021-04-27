Sinem Kobal tatil pozuyla sosyal medyayı salladı! Doğum kilolarından kurtulan Sinem'e ilk yorum anne Nuray Kobal'dan!
Sinem Kobal tatil pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Doğum kilolarından kurtulan Sinem Kobal, son haliyle beğeni yağmuruna tutuldu. Tatil sezonunu açan Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal, Instagram'dan paylaştığı fotoğraflarla gündeme bomba gibi düştü. 2016 yılında kendisi gibi oyuncu olan Kenan İmirzalıoğlu ile dünyaevine giren ve geçtiğimiz ekim ayında kızı Lalin'i kucağına alan Sinem Kobal'ın Marmaris Selimiye'den paylaştığı tatil pozları kısa sürede sosyal medyada gündem olurken Kobal'a anne Nuray Kobal'dan da yorum geldi.
27.04.2021 09:24
- Son Güncelleme: 27.04.2021 09:28