RAMAZAN İMSAKİYE
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Sinem Kobal tatil pozuyla sosyal medyayı salladı! Doğum kilolarından kurtulan Sinem'e ilk yorum anne Nuray Kobal'dan!

Sinem Kobal tatil pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Doğum kilolarından kurtulan Sinem Kobal, son haliyle beğeni yağmuruna tutuldu. Tatil sezonunu açan Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal, Instagram'dan paylaştığı fotoğraflarla gündeme bomba gibi düştü. 2016 yılında kendisi gibi oyuncu olan Kenan İmirzalıoğlu ile dünyaevine giren ve geçtiğimiz ekim ayında kızı Lalin'i kucağına alan Sinem Kobal'ın Marmaris Selimiye'den paylaştığı tatil pozları kısa sürede sosyal medyada gündem olurken Kobal'a anne Nuray Kobal'dan da yorum geldi.

27.04.2021 09:24 - Son Güncelleme: 27.04.2021 09:28
Sinem Kobal tatil pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Doğum kilolarından kurtulan Sinem'e ilk yorum anne Nuray Kobal'dan!

Sinem Kobal tatil pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Doğum kilolarından kurtulan Sinem'e sosyal medyada yorum vebeğeni yağarken ilk yorum yapan kişi de anne Nuray Kobal oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Sinem Kobal tatil pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Doğum kilolarından kurtulan Sinem'e ilk yorum anne Nuray Kobal'dan!

Kendisi gibi oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile dünyaevine giren ve bu evliliği Lalin adında güzel bir kız çocuğu ile taçlandıran örnek çift, şu sıralar kızlarıyla birlikte Marmaris Selimiye'de ilk tatilinde...

Sinem Kobal tatil pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Doğum kilolarından kurtulan Sinem'e ilk yorum anne Nuray Kobal'dan!

Sosyal medyadan tatil pozları paylaşan Sinem Kobal'a yorum ve beğeni yağdı.

Sinem Kobal tatil pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Doğum kilolarından kurtulan Sinem'e ilk yorum anne Nuray Kobal'dan!

33 yaşındaki Kobal'a ilk yorum anne Kobal'dan geldi...

Sinem Kobal tatil pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Doğum kilolarından kurtulan Sinem'e ilk yorum anne Nuray Kobal'dan!

Kısa sürede gündem olan Sinem Kobal ve ailesi başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlüler ve aileleri...