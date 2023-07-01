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Haberler Magazin Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun romantik anları! Onları daha önce hiç böyle görmediniz! Denizde görüntülenen çift...

Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun romantik anları! Onları daha önce hiç böyle görmediniz! Denizde görüntülenen çift...

Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında görkemli bir düğünle dünyaevine giren Sinem Kobal, 2020'de kızı Lalin'i kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı. 2022 yılında Leyla adını verdiği kızına kavuşarak ikinci kez anne olan Kobal, hem özel hayatı hem kariyeri hem de güzelliğiyle sık sık adından söz ettiriyor. Şu sıralar ekranlara geri dönmesi beklenen Sinem Kobal ile eşi Kenan İmirzalıoğlu, Çeşme'de görüntülendi. İşte detaylar...

01.07.2023 08:56 - Son Güncelleme: 01.07.2023 08:56
Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu’nun romantik anları! Onları daha önce hiç böyle görmediniz! Denizde görüntülenen çift...

Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal tatil sezonunu açtı. Ünlü çift Çeşme'de görüntülendi.

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Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu’nun romantik anları! Onları daha önce hiç böyle görmediniz! Denizde görüntülenen çift...

Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, yedi yıl önce nikah masasına oturmuştu.

Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu’nun romantik anları! Onları daha önce hiç böyle görmediniz! Denizde görüntülenen çift...

Çift, 2020 yılında ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı.

Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu’nun romantik anları! Onları daha önce hiç böyle görmediniz! Denizde görüntülenen çift...

İlk çocuklarına 'Lalin' adını veren ikili, geçtiğimiz yıl mayıs ayında ise ikinci kızları Leyla'yı kucaklarına almıştı.

Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu’nun romantik anları! Onları daha önce hiç böyle görmediniz! Denizde görüntülenen çift...

ATV ekranlarında yayınlanan "Kim Milyoner Olmak İster"in başarılı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu eşi Sinem Kobal ve çocuklarıyla birlikte Kurban Bayramı'nı Çeşme'de geçirdi.

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