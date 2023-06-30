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Haberler Magazin 10 günde 3 kilo verdiren Asena Keskinci diyeti! Bez Bebek'in Yağmur'unu görenler tanıyamıyor! "Balık etliydi manken gibi olmuş..."

10 günde 3 kilo verdiren Asena Keskinci diyeti! Bez Bebek'in Yağmur'unu görenler tanıyamıyor! "Balık etliydi manken gibi olmuş..."

Bez Bebek dizisinin Yağmur'u olarak tanınan genç oyuncu Asena Keskinci geçirdiği değişimle sosyal medyanın gündeminde yer aldı. Güzel oyuncuyu görenler 'Resmen evrim geçirmiş' ve 'Balık etliyken mankene dönüşmüş' yorumlarında bulunuyor. Keskinci'nin 3 kilo verdiren özel diyet listesi ortaya çıktı. İşte ünlü oyuncunun muhteşem değişimi...

takvim.com.tr
30.06.2023 20:28 - Son Güncelleme: 30.06.2023 20:29
10 günde 3 kilo verdiren Asena Keskinci diyeti! Bez Bebek’in Yağmur’unu görenler tanıyamıyor! Balık etliydi manken gibi olmuş...

Bir döneme damga vuran Bez Bebek' 'in Yağmur'unu canlandıran Asena Keskinci sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla büyük beğeni topluyor. Genç oyuncunun yeni hali ise sosyal medyada gündem oldu. İşte Asena Keskinci'nin şoke eden değişimi...

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10 günde 3 kilo verdiren Asena Keskinci diyeti! Bez Bebek’in Yağmur’unu görenler tanıyamıyor! Balık etliydi manken gibi olmuş...

Asena Keskinci, 20 Eylül 2001 tarihinde dünyaya geldi. Yadigar, Aliye, O Kadın, Aman Annem Görmesin, Yol Arkadaşım, Hırsız Polis, Bez Bebek, Pelin ve Köstebekgiller, Dedemin Dolabı, O Kadın, Parmaklıklar Ardında, Bir Aşk Hikayesi, Aşk Tesadüfleri Sever, Bir Aşk Hikayesi ve Arapsaçısı isimli projelerin oyuncu kadrosunda yer aldı.

10 günde 3 kilo verdiren Asena Keskinci diyeti! Bez Bebek’in Yağmur’unu görenler tanıyamıyor! Balık etliydi manken gibi olmuş...

Genç oyuncu, küçük yaşlarda Bez Bebek isimli dizide canlandırdığı Yağmur karakteriyle hafızalara kazındı.

10 günde 3 kilo verdiren Asena Keskinci diyeti! Bez Bebek’in Yağmur’unu görenler tanıyamıyor! Balık etliydi manken gibi olmuş...

Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla adından söz ettiren genç oyuncunun değişimi görenleri şaşırtıyor.

10 günde 3 kilo verdiren Asena Keskinci diyeti! Bez Bebek’in Yağmur’unu görenler tanıyamıyor! Balık etliydi manken gibi olmuş...

Yıllar içerisinde birkça kilo vererek muhteşem bir fiziğe kavuşan Keskinci'nin yaptığı diyet merak konusu oldu.

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