10 günde 3 kilo verdiren Asena Keskinci diyeti! Bez Bebek'in Yağmur'unu görenler tanıyamıyor! "Balık etliydi manken gibi olmuş..."
Bez Bebek dizisinin Yağmur'u olarak tanınan genç oyuncu Asena Keskinci geçirdiği değişimle sosyal medyanın gündeminde yer aldı. Güzel oyuncuyu görenler 'Resmen evrim geçirmiş' ve 'Balık etliyken mankene dönüşmüş' yorumlarında bulunuyor. Keskinci'nin 3 kilo verdiren özel diyet listesi ortaya çıktı. İşte ünlü oyuncunun muhteşem değişimi...
30.06.2023 20:28 - Son Güncelleme: 30.06.2023 20:29
Bir döneme damga vuran Bez Bebek' 'in Yağmur'unu canlandıran Asena Keskinci sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla büyük beğeni topluyor. Genç oyuncunun yeni hali ise sosyal medyada gündem oldu. İşte Asena Keskinci'nin şoke eden değişimi...
Asena Keskinci, 20 Eylül 2001 tarihinde dünyaya geldi. Yadigar, Aliye, O Kadın, Aman Annem Görmesin, Yol Arkadaşım, Hırsız Polis, Bez Bebek, Pelin ve Köstebekgiller, Dedemin Dolabı, O Kadın, Parmaklıklar Ardında, Bir Aşk Hikayesi, Aşk Tesadüfleri Sever, Bir Aşk Hikayesi ve Arapsaçısı isimli projelerin oyuncu kadrosunda yer aldı.