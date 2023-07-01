Serenay Sarıkaya'nın bitmeyen tatili! Önce bikinili pozla doğum günü kutlaması sonra gizemli erkek arkadaşla 3 saat sohbet "Vay anam vay"
Kerem Bürsin, Umut Evirgen, Cem Yılmaz... Attığı her adımla olay yaratan kadın Serenay Sarıkaya, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla sosyal medyanın gündeminde. 1 Temmuz 1992, doğum günü olan Serenay Sarıkaya bikinili paylaşımlarla doğum gününü kutladı. Sarıkaya'nın paylaşımlarının yankıları dinmeden bu kez Bodrum'dan görüntüler çok konuşuldu.
01.07.2023 09:31 - Son Güncelleme: 01.07.2023 09:31
SERENAY SARIKAYA'NIN BİKİNİLİ DOĞUM GÜNÜ POZU
1 Temmuz 1991 günü dünyaya gelen ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'dan 'doğum günü' paylaşımı geldi.
İŞTE O PAYLAŞIMLAR
Serenay Sarıkaya'nın doğum gününü kutlayan ünlü isimlerden biri de Şahmaran'daki partneri Burak Deniz oldu.