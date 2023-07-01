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Haberler Magazin Serenay Sarıkaya'nın bitmeyen tatili! Önce bikinili pozla doğum günü kutlaması sonra gizemli erkek arkadaşla 3 saat sohbet "Vay anam vay"

Serenay Sarıkaya'nın bitmeyen tatili! Önce bikinili pozla doğum günü kutlaması sonra gizemli erkek arkadaşla 3 saat sohbet "Vay anam vay"

Kerem Bürsin, Umut Evirgen, Cem Yılmaz... Attığı her adımla olay yaratan kadın Serenay Sarıkaya, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla sosyal medyanın gündeminde. 1 Temmuz 1992, doğum günü olan Serenay Sarıkaya bikinili paylaşımlarla doğum gününü kutladı. Sarıkaya'nın paylaşımlarının yankıları dinmeden bu kez Bodrum'dan görüntüler çok konuşuldu.

01.07.2023 09:31 - Son Güncelleme: 01.07.2023 09:31
Serenay Sarıkaya’nın bitmeyen tatili! Önce bikinili pozla doğum günü kutlaması sonra gizemli erkek arkadaşla 3 saat sohbet Vay anam vay

Serenay Sarıkaya son dönemin en sevilen oyuncularından biri. Kendisinin her hareketi olay oluyor.

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Serenay Sarıkaya’nın bitmeyen tatili! Önce bikinili pozla doğum günü kutlaması sonra gizemli erkek arkadaşla 3 saat sohbet Vay anam vay

Geçtiğimiz günlerde yaz sezonunu açmıştı Serenay Sarıkaya.

Serenay Sarıkaya’nın bitmeyen tatili! Önce bikinili pozla doğum günü kutlaması sonra gizemli erkek arkadaşla 3 saat sohbet Vay anam vay

Ünlü oyuncu, tatilin keyfini Yunanistan'da çıkarmayı tercih etmişti.

Serenay Sarıkaya’nın bitmeyen tatili! Önce bikinili pozla doğum günü kutlaması sonra gizemli erkek arkadaşla 3 saat sohbet Vay anam vay

SERENAY SARIKAYA'NIN BİKİNİLİ DOĞUM GÜNÜ POZU

1 Temmuz 1991 günü dünyaya gelen ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'dan 'doğum günü' paylaşımı geldi.

Serenay Sarıkaya’nın bitmeyen tatili! Önce bikinili pozla doğum günü kutlaması sonra gizemli erkek arkadaşla 3 saat sohbet Vay anam vay

İŞTE O PAYLAŞIMLAR

Serenay Sarıkaya'nın doğum gününü kutlayan ünlü isimlerden biri de Şahmaran'daki partneri Burak Deniz oldu.

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