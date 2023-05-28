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Haberler Magazin Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun kızları Lalin kocaman oldu! Kim demiş 'Anneye benziyor' diye aynı babası! Son haliyle ilk kez

Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun kızları Lalin kocaman oldu! Kim demiş 'Anneye benziyor' diye aynı babası! Son haliyle ilk kez

Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında görkemli bir düğünle dünyaevine giren Sinem Kobal, 2020'de kızı Lalin'i kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı. 2022 yılında Leyla adını verdiği kızına kavuşarak ikinci kez anne olan Kobal, hem özel hayatı hem kariyeri hem de güzelliğiyle sık sık adından söz ettiriyor. Geçtiğimiz günlerde bir dergiye verdiği pozlarla ortalığı kasıp kavuran Sinem Kobal bu kez büyük kızı Lalin ile birlikte görüntülendi. Uzun bir aradan son görüntülenen Lalin, söylenenin aksine annesinin değil babasının kopyası gibi. İşte detaylar...

28.05.2023 09:21 - Son Güncelleme: 28.05.2023 09:22
Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu’nun kızları Lalin kocaman oldu! Kim demiş ’Anneye benziyor’ diye aynı babası! Son haliyle ilk kez

Geçtiğimiz günlerde bir dergiye verdiği pozlarla sosyal medyayı sallayan Sinem Kobal, büyük kızı Lalin ile Ulus'ta görüntülendi. Lalin'in babasına olan benzerliği şaşkına çevirdi. İşte haberin detayları...

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Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu’nun kızları Lalin kocaman oldu! Kim demiş ’Anneye benziyor’ diye aynı babası! Son haliyle ilk kez

Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, yedi yıl önce nikah masasına oturmuştu. Çift, 2020 yılında ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı. İlk çocuklarına 'Lalin' adını veren ikili, geçtiğimiz yıl mayıs ayında ise ikinci kızları Leyla'yı kucaklarına almıştı.

Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu’nun kızları Lalin kocaman oldu! Kim demiş ’Anneye benziyor’ diye aynı babası! Son haliyle ilk kez

Geçtiğimiz günlerde Kobal'ın annesi torunlarını paylaşmış bu paylaşım epey ses getirmişti. Bu kez Kobal Ulus'ta görüntülendi. Kızının yanında gazetecilerle konuşmak istemeyen Kobal "Lalin'in yanında konuşmak istemiyorum. Başka bir zaman ne kadar isterseniz konuşuruz" dedi.

Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu’nun kızları Lalin kocaman oldu! Kim demiş ’Anneye benziyor’ diye aynı babası! Son haliyle ilk kez

Çiftin kızlarının İmirzalıoğlu'na benzerliği dikkat çekti.

Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu’nun kızları Lalin kocaman oldu! Kim demiş ’Anneye benziyor’ diye aynı babası! Son haliyle ilk kez

İşte başta Sinem Kobal'ın paylaşımı olmak üzere ünlü isimlerin çocukları...

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