Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu’nun kızları Lalin kocaman oldu! Kim demiş ’Anneye benziyor’ diye aynı babası! Son haliyle ilk kez

Geçtiğimiz günlerde Kobal'ın annesi torunlarını paylaşmış bu paylaşım epey ses getirmişti. Bu kez Kobal Ulus'ta görüntülendi. Kızının yanında gazetecilerle konuşmak istemeyen Kobal "Lalin'in yanında konuşmak istemiyorum. Başka bir zaman ne kadar isterseniz konuşuruz" dedi.