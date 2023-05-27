72 saatte 2 kilo verdiren Mine Tugay diyeti! Tek bir formülle yağları çatır çatır yakıyor! İşte fazla kilolardan bir çırpıda kurtulma sırrı!
Mine Tugay son dönemdeki fit görünümüyle dikkat çekiyor. 44 yaşındaki ünlü oyuncu formunu korumasının sırrını açıklayarak sağlıklı beslenme ve disiplinli bir diyet programına sadık kaldığını belirtti. Kilosunu hızlı bir şekilde verme ve fit kalma konusunda başarılı olduğunu vurgulayan Tugay, disiplinli bir diyet programına bağlı kaldığını söyledi.
27.05.2023 17:12 - Son Güncelleme: 27.05.2023 17:12
Mine Tugay'ın formda kalma sürecinde en önemli etkenlerden biri sağlıklı beslenmeye verdiği önem. Oyuncu, sağlıklı besinlerle beslenerek vücudunun ihtiyaç duyduğu besin öğelerini dengeli bir şekilde aldığını belirtiyor. Ayrıca düzenli aralıklarla öğün yapmaya özen gösteriyor ve atıştırmalıkları sağlıklı seçeneklerle değiştiriyor.