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Haberler Magazin 72 saatte 2 kilo verdiren Mine Tugay diyeti! Tek bir formülle yağları çatır çatır yakıyor! İşte fazla kilolardan bir çırpıda kurtulma sırrı!

72 saatte 2 kilo verdiren Mine Tugay diyeti! Tek bir formülle yağları çatır çatır yakıyor! İşte fazla kilolardan bir çırpıda kurtulma sırrı!

Mine Tugay son dönemdeki fit görünümüyle dikkat çekiyor. 44 yaşındaki ünlü oyuncu formunu korumasının sırrını açıklayarak sağlıklı beslenme ve disiplinli bir diyet programına sadık kaldığını belirtti. Kilosunu hızlı bir şekilde verme ve fit kalma konusunda başarılı olduğunu vurgulayan Tugay, disiplinli bir diyet programına bağlı kaldığını söyledi.

27.05.2023 17:12 - Son Güncelleme: 27.05.2023 17:12
3 günde 2 kilo verdiren Mine Tugay diyeti! Tek bir formülle yağları çatır çatır yaktı! İşte 59’dan 55 kiloya düşme sırrı!

Mine Tugay'ın formda kalma sürecinde en önemli etkenlerden biri sağlıklı beslenmeye verdiği önem. Oyuncu, sağlıklı besinlerle beslenerek vücudunun ihtiyaç duyduğu besin öğelerini dengeli bir şekilde aldığını belirtiyor. Ayrıca düzenli aralıklarla öğün yapmaya özen gösteriyor ve atıştırmalıkları sağlıklı seçeneklerle değiştiriyor.

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3 günde 2 kilo verdiren Mine Tugay diyeti! Tek bir formülle yağları çatır çatır yaktı! İşte 59’dan 55 kiloya düşme sırrı!

Ünlü oyuncu 3 ya da 5 gün içerisinde besin değerleri yüksek sıvı ürünleri tercih ederek vücudunu toksinlerden arındırdığı söyledi.

3 günde 2 kilo verdiren Mine Tugay diyeti! Tek bir formülle yağları çatır çatır yaktı! İşte 59’dan 55 kiloya düşme sırrı!

Bu yöntemle 3-5 günde 2 kiloya kadar erimek mümkün oluyor. Beslenme formüllerini de tek tek anlatan güzel oyuncu 30'lu yaşlarımın başına kadar hep 47 kilo olduğunu ardından da kilo aldığını ifade etti.

3 günde 2 kilo verdiren Mine Tugay diyeti! Tek bir formülle yağları çatır çatır yaktı! İşte 59’dan 55 kiloya düşme sırrı!

Şu sıralar ise 55 kilo. Fit görünüşünden de ödün vermiyor.

3 günde 2 kilo verdiren Mine Tugay diyeti! Tek bir formülle yağları çatır çatır yaktı! İşte 59’dan 55 kiloya düşme sırrı!

İŞTE SAĞLIKLI BESLENME SIRRI

Mine Tugay fit kalması ve güzelliği ile ilgili şu sırları verdi:

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