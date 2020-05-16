Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun 4.yıl kutlaması sosyal medyayı salladı! Hamile olan Sinem...

'SİNEM İLE BİRBİRİMİZE ŞİİR OKUYORUZ'

Kenan İmirzalıoğlu, verdiği röportajda eşine olan aşkını şu sözlerle anlatmıştı:



"Sabahları klasik müzik... Öğlene doğru ritm hızlanıyor; King Crimson, Led Zeplin hatta arada nostalji olsun diye Metallica... Akşama doğru müzik romantiğe dönüyor; Carmen McRae, Ella Fitzgerald... Sonra ya caza devam veya rock... Ayrıca evde spor yapıyorum, film izliyorum, kitap okuyorum. Sinem'le (Kobal) birbirimize şiirler okuyoruz. Sinem'le evlendiğimizden beri zaten zamanımızın büyük kısmını birlikte geçirdik. Dört duvar arasında birlikte olmaya alışkınız, çok keyifli."