Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun 4.yıl kutlaması sosyal medyayı salladı! Hamile olan Sinem...
Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu 45 yaşındaki Kenan İmirzalıoğlu ve 32 yaşındaki oyuncu eşi Sinem Kobal'ın bebek bekledikleri haberi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Çiftin hamilelik haberini nazardan korktukları için sakladıkları ancak Sinem Kobal'ın bir arkadaşının haberi yaydığı iddia edilmişti. Bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan ünlü çiftin 4.evlilik yıl dönümü paylaşımları ise sosyal medyayı salladı.
'SİNEM İLE BİRBİRİMİZE ŞİİR OKUYORUZ'
Kenan İmirzalıoğlu, verdiği röportajda eşine olan aşkını şu sözlerle anlatmıştı:
"Sabahları klasik müzik... Öğlene doğru ritm hızlanıyor; King Crimson, Led Zeplin hatta arada nostalji olsun diye Metallica... Akşama doğru müzik romantiğe dönüyor; Carmen McRae, Ella Fitzgerald... Sonra ya caza devam veya rock... Ayrıca evde spor yapıyorum, film izliyorum, kitap okuyorum. Sinem'le (Kobal) birbirimize şiirler okuyoruz. Sinem'le evlendiğimizden beri zaten zamanımızın büyük kısmını birlikte geçirdik. Dört duvar arasında birlikte olmaya alışkınız, çok keyifli."
"Eskiden Instagram'da Sinem bana bir fotoğraf gösterirken büyütmeye çalışıyor, o sırada yanlışlıkla like atıyordum (gülüyor). Sosyal medyaya ihtiyaç duymuyorum, girmeyi de düşünmüyorum. Bu işe başladığımda hayatımda sosyal medya yoktu. İşle ilgili nabzı sokaktan alırdık. O anlamda biraz eski moda kaldım ama gerçekten huzurluyum"