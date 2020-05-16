Gönül Yazar 32 yaş küçük sevgilisi Rüzgar Mağden'den ayrıldı: Beni Allah korudu! Taş Bebek kaç doğumlu, yaşı kaç?

"ARKADAŞIMA CİNSEL İÇERİKLİ FOTOĞRAF VE VİDEO GÖNDERDİ"

İddiaların sahibi kadın; Rüzgar Mağden'in 2 sene önce Doğa isimli birinin hayatına girerek ona cinsel içerikli video ve fotoğraflar gönderip yakınlık kurmaya çalıştığını ve Doğa'nın evlenmek üzere olduğu kişiyle arasını açtığını söyledi. Yayına bağlanan kadın, aynı zamanda Rüzgar Mağden'in hasta ruhlu bir kişi olduğunu da iddia etmişti.