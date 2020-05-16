Gönül Yazar 32 yaş küçük sevgilisi Rüzgar Mağden'den ayrıldı: Beni Allah korudu! Taş Bebek kaç doğumlu, yaşı kaç?
Koronavirüs karantinasından ayrılık haberleri peş peşe geliyor... Son ayrılık haberi ise Taş Bebek lakablı sanatçı Gönül Yazar'dan geldi. Gönül Yazar daha önce de ayrıldığı, başka bir kadına cinsel içerikli mesajlar gönderdiği iddia edilen kendisinden 32 yaş küçük sevgilisi Rüzgar Mağden'den ayrıldı. Gönül Yazar evlilik planları yaptığı sevgilisi Rüzgar Mağden hakkında ayrılık sonrası 'Allah beni korudu!' açıklamasında bulundu. Peki Gönül yazar kaç yaşında? İşte detaylar.
'ARABASI YOK, BENİMKİNİ KULLANMAK İSTİYOR'
Gönül Yazar ayrıldığı sevgilisi Rüzgar Mağden hakkında şu açıklamalarda bulundu:
"Onu kimse tanımıyordu, benimle tanıdı. Evi çok uzakta, bu tarafa gelmek istiyordu... Para? En pahalı hastaneyi istiyordu, iyi davransa yaptıracaktım. İsmi Ufuk onu da mahkeme kararıyla istediği isme çevirecektim 2 şahitle. 'Küba'ya gidip yerleşelim' dedi. Yabancı dil yok... Arabası yok, benimkini kullanamıyor. Direksiyon dersi almak istedi.
"ARKADAŞIMA CİNSEL İÇERİKLİ FOTOĞRAF VE VİDEO GÖNDERDİ"
İddiaların sahibi kadın; Rüzgar Mağden'in 2 sene önce Doğa isimli birinin hayatına girerek ona cinsel içerikli video ve fotoğraflar gönderip yakınlık kurmaya çalıştığını ve Doğa'nın evlenmek üzere olduğu kişiyle arasını açtığını söyledi. Yayına bağlanan kadın, aynı zamanda Rüzgar Mağden'in hasta ruhlu bir kişi olduğunu da iddia etmişti.