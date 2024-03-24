Yargı’nın Başsavcı Ertuğrul’u Naşit Özcan’ın evliliği bitti! Ünlü oyuncu güle oynaya boşandı! Ayrılığı bakın nasıl duyurdu

Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı Yargı dizisinin kadrosuna Başsavcı Ertuğrul karakteriyle dahil olan Naşit Özcan, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Evliliğini sonlandırdığını duyuran Naşit Özcan'ın eski eşi ve avukatıyla yaptığı paylaşım çok konuşuldu. Ünlü oyuncunun fotoğrafın altına düştüğü not sosyal medyaya damga vurdu. İşte detaylar...
Birçok tiyatro oyunu ve dizide rol alan oyuncu Naşit Özcan'ın son adresi Yargı dizisi oldu. Dizide Başsavcı Ertuğrul'u canlandıran oyuncu, son olarak özel hayatı ile gündeme geldi.
Naşit Özcan, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Evliliğini sonlandırdığını duyuran Naşit Özcan'ın eski eşi ve avukatıyla yaptığı paylaşım çok konuşuldu.
Boşandığı eşi ve avukatının yer aldığı bir kareyi Instagram hesabından paylaşan Naşit Özcan paylaşımına "Evlendiğimizde gülüyorduk, ayrılırken de gülüyoruz" notunu düştü.