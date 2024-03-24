Yargı’nın Başsavcı Ertuğrul’u Naşit Özcan’ın evliliği bitti! Ünlü oyuncu güle oynaya boşandı! Ayrılığı bakın nasıl duyurdu

Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı Yargı dizisinin kadrosuna Başsavcı Ertuğrul karakteriyle dahil olan Naşit Özcan, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Evliliğini sonlandırdığını duyuran Naşit Özcan'ın eski eşi ve avukatıyla yaptığı paylaşım çok konuşuldu. Ünlü oyuncunun fotoğrafın altına düştüğü not sosyal medyaya damga vurdu. İşte detaylar...