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Havuzun içinden gülümsedi: Sinem Kobal'ın yaz pozu sosyal medyada gündem oldu

Oyuncu Sinem Kobal, sosyal medya hesabından "Sunmoon - Ooo La La La" şarkısı eşliğinde havuzda çekilen yeni bir tatil fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Kenan İmirzalıoğlu ile evli olan iki çocuk annesi Kobal'ın bu karesi kısa sürede ilgi odağı oldu.

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Sinem Kobal tatil pozuyla sosyal medyaya damag vurdu

Ekranların sevilen yüzü Sinem Kobal, sosyal medya hesabının hikâye bölümünden havuzda çekilen yeni bir tatil karesini takipçilerinin beğenisine sundu. Havuzun içinde gülümseyerek objektif karşısına geçen ve arka plana "Sunmoon - Ooo La La La" melodisini ekleyen ünlü oyuncunun bu pozu kısa sürede büyük ilgi topladı.

Sinem Kobal havuz pozu sosyal medyayı salladı

38 yaşındaki Kobal, çocuk yaşlardan beri hayatının içinde olan estetiği ve enerjiyi bu karesine de yansıttı. Ünlü ismin havuz başındaki doğal duruşu takipçilerinden tam not aldı.

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Bale ve sporla şekillenen doğal zerafet

BALE VE SPORLA ŞEKİLLENEN DOĞAL ZARAFET

Kobal'ın fotoğrafa yansıyan bu fit ve enerjik görüntüsünün temelinde, henüz dört yaşındayken adım attığı ve sekiz yıl boyunca devam ettirdiği disiplinli bale eğitimi yer alıyor. Eğitim hayatı boyunca spordan hiç kopmayan, ortaokul yıllarında voleybol takımıyla ikincilik ve step branşında birincilik dereceleri kazanan güzel oyuncu, formunu günümüzde de sürdürüyor.

Dans ve spor bir arada!

Latin dansları ve Aikido sporuyla ilgilenen Kobal, hayat felsefesi haline getirdiği bu hareketli yaşam tarzının meyvelerini yaz pozlarında gözler önüne seriyor.

Dadı’dan bugüne değişmeyen çizgi

DADI'DAN BUGÜNE DEĞİŞMEYEN ÇİZGİ

Sanat hayatına ilk olarak Dormen Tiyatrosu'nda aldığı eğitimle başlayan ve ardından bir sezon Uygur Tiyatrosu'nda çalışan Sinem Kobal, henüz 13 yaşındayken "Dadı" dizisiyle televizyon dünyasına adım atmıştı. 2003 yılında "Hürrem Sultan" dizisinde "Ayşe" karakterini canlandıran ünlü isim, 2006-2009 yılları arasında atv ekranlarında yayımlanan fantastik dizi "Selena" ile adını geniş kitlelere duyurdu.

Sinem Kobal’ın kariyer geçmişi

Bu rolüyle Jetix Çocuk Ödülleri'nde "En Sevilen Türk Kadın Oyuncu" seçilen Kobal, ilerleyen yıllarda "Küçük Sırlar" dizisinde "Su", sinema dünyasında ise "Romantik Komedi" serisinde "Didem" karakterleriyle hafızalara kazındı.

Zarafetinden ödün vermiyor!

14 Mayıs 2016 tarihinde ünlü oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu ile dünyaevine giren ve bu mutlu evlilikten 2020 yılında Lalin, 2022 yılında ise Leyla adını verdiği iki kız çocuğu dünyaya getiren Sinem Kobal, günümüzde hem anneliğin tadını çıkarıyor hem de sosyal medyadaki duruşuyla zarafetinden ödün vermediğini bir kez daha kanıtlıyor.

Sinem Kobal hakkında merak edilenler

SİNEM KOBAL HAKKINDA MERAK EDİLENLER

Sinem Kobal'ın son sosyal medya paylaşımı nerede ve nasıl çekildi?

Sinem Kobal, bir tatil ortamında havuzun içindeyken gülümseyerek verdiği doğal bir pozu, arka plana müzik ekleyerek sosyal medya hesabından paylaşmıştır.

Sinem Kobal oyunculuk dışındaki zamanlarında hangi sporlarla ilgileniyor?

Geçmişinde bale, voleybol ve step geçmişi olan ünlü oyuncu, Latin dansları yapmakta ve Aikido sporuyla ilgilenmektedir.

Sinem Kobal'ın ailesi ve kökeni hakkında neler biliniyor?

14 Ağustos 1987 İstanbul doğumlu olan Kobal, aslen Rize Hemşinlidir. Babası inşaat mühendisi, annesi ise ev hanımıdır.

Sinem Kobal ne zaman evlendi ve kaç çocuğu var?

Sinem Kobal, 14 Mayıs 2016 tarihinde Kenan İmirzalıoğlu ile evlenmiştir. Bu evlilikten Lalin (2020) ve Leyla (2022) adlarında iki kız çocuğu dünyaya gelmiştir.

*Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.

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