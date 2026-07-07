SİNEM KOBAL HAKKINDA MERAK EDİLENLER

Sinem Kobal'ın son sosyal medya paylaşımı nerede ve nasıl çekildi?

Sinem Kobal, bir tatil ortamında havuzun içindeyken gülümseyerek verdiği doğal bir pozu, arka plana müzik ekleyerek sosyal medya hesabından paylaşmıştır.

Sinem Kobal oyunculuk dışındaki zamanlarında hangi sporlarla ilgileniyor?

Geçmişinde bale, voleybol ve step geçmişi olan ünlü oyuncu, Latin dansları yapmakta ve Aikido sporuyla ilgilenmektedir.

Sinem Kobal'ın ailesi ve kökeni hakkında neler biliniyor?

14 Ağustos 1987 İstanbul doğumlu olan Kobal, aslen Rize Hemşinlidir. Babası inşaat mühendisi, annesi ise ev hanımıdır.

Sinem Kobal ne zaman evlendi ve kaç çocuğu var?

Sinem Kobal, 14 Mayıs 2016 tarihinde Kenan İmirzalıoğlu ile evlenmiştir. Bu evlilikten Lalin (2020) ve Leyla (2022) adlarında iki kız çocuğu dünyaya gelmiştir.