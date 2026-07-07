Cavadzade'nin paylaşımları birçok magazin ve fan sayfası tarafından da yayınlandı. Sosyal medya kullanıcıları, Bodrum'da deniz ve güneşin keyfini çıkaran Cavadzade'nin plaj fotoğraflarının altına evliliğine ve güncel paylaşımlarına yönelik çok sayıda yorum bıraktı.