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Bodrum'da çiçeği burnunda gelin: Nesrin Cavadzade'den siyah bikinili pozlar

Oyuncu Nesrin Cavadzade, Muğla'nın Bodrum ilçesinde gerçekleştirdiği tatilden siyah bikinili fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Kadir Taner Uçar ile 4 Mayıs tarihinde evlenen Cavadzade, kısa sürede gündem oldu.

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Nesrin Cavadzade’den tatil paylaşımı: Siyah bikinisiyle poz verdi

Oyuncu Nesrin Cavadzade, Muğla'ın Bodrum ilçesinde denizin ve güneşin tadını çıkardığı anlara ait fotoğrafları sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Nesrin Cavadzade’den bikinili pozlar

Plaj tarzı için siyah renkli bir bikini tercih eden 44 yaşındaki oyuncunun plajda çekilen kareleri, kısa sürede takipçileri tarafından ilgiyle karşılandı ve çok sayıda yorum aldı.

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Nesrin Cavadzade sosyal medyanın gündeminde

Ünlü oyuncunun art arda yayınladığı fotoğraflar, kısa sürede yoğun ilgi görerek sosyal medyada en çok konuşulan paylaşımlar arasında yer aldı.

Plaj pozlarına yorum yağmuru

Cavadzade'nin paylaşımları birçok magazin ve fan sayfası tarafından da yayınlandı. Sosyal medya kullanıcıları, Bodrum'da deniz ve güneşin keyfini çıkaran Cavadzade'nin plaj fotoğraflarının altına evliliğine ve güncel paylaşımlarına yönelik çok sayıda yorum bıraktı.

Nesrin Cavadzade Bodrum’da evlenmişti

"ÖNCE NİKAH YAPTIK DÜĞÜNÜMÜZ İSE SONRA OLACAK"

Son olarak sosyal medya paylaşımıyla gündeme gelen ünlü oyuncu, geçtiğimiz aylarda özel hayatıyla çok konuşulmuştu. Özel hayatına dair gelişmeleri basın mensuplarıyla paylaşan Nesrin Cavadzade, bir süredir birlikte olduğu Kadir Taner Uçar ile geçtiğimiz 4 Mayıs tarihinde Bodrum'da gerçekleştirilen bir nikah töreniyle evlenmişti.

Nesrin Cavadzade: Evlilik teklifinden bir ay sonra Bodrum’da nikah kıydık

Evlilik süreci hakkında açıklamalarda bulunan oyuncu, yıldırım nikahına dair detayları şu sözlerle aktarmıştı:

Evlilik teklifinden bir ay sonra Bodrum'da nikah kıydık. İlişkimizin altıncı ayında teklif aldım. Önce nikah yaptık düğünümüz ise sonra olacak.

Nesrin Cavadzade hakkında merak edilenler

NESRİN CAVADZADE HAKKINDA MERAK EDİLENLER

Nesrin Cavadzade kiminle ve ne zaman evlendi?

Nesrin Cavadzade, bir süredir birlikte olduğu Kadir Taner Uçar ile 4 Mayıs tarihinde Bodrum'da düzenlenen bir nikah töreniyle dünyaevine girmiştir.

Nesrin Cavadzade evlilik süreci hakkında ne dedi?

Evlilik takvimine dair bilgi veren oyuncu, "Evlilik teklifinden bir ay sonra Bodrum'da nikah kıydık. İlişkimizin altıncı ayında teklif aldım. Önce nikah yaptık düğünümüz ise sonra olacak" ifadelerini kullanmıştır.

Nesrin Cavadzade plaj fotoğraflarını nerede çekildi?

Ünlü oyuncu, yaz mevsiminin keyfini çıkardığı Muğla'nın Bodrum ilçesindeki sahillerde çekilen bikinili fotoğraflarını paylaşmıştır.

*Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.

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