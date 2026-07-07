NESRİN CAVADZADE HAKKINDA MERAK EDİLENLER
Nesrin Cavadzade kiminle ve ne zaman evlendi?
Nesrin Cavadzade, bir süredir birlikte olduğu Kadir Taner Uçar ile 4 Mayıs tarihinde Bodrum'da düzenlenen bir nikah töreniyle dünyaevine girmiştir.
Nesrin Cavadzade evlilik süreci hakkında ne dedi?
Evlilik takvimine dair bilgi veren oyuncu, "Evlilik teklifinden bir ay sonra Bodrum'da nikah kıydık. İlişkimizin altıncı ayında teklif aldım. Önce nikah yaptık düğünümüz ise sonra olacak" ifadelerini kullanmıştır.
Nesrin Cavadzade plaj fotoğraflarını nerede çekildi?
Ünlü oyuncu, yaz mevsiminin keyfini çıkardığı Muğla'nın Bodrum ilçesindeki sahillerde çekilen bikinili fotoğraflarını paylaşmıştır.
*Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.