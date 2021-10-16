Sinem Kobal hakkında şaşırtan gerçek! Duyan inanmadı biricik eşi Kenan İmirzalıoğlu ile arasındaki fark çok konuşuldu meğer...
Sinem Kobal hakkında şaşırtan gerçek! Atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının başarılı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Sinem Kobal, 2020'nin Ekim ayında kızı Lalin'i kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tatmıştı. Fit haliyle her dönem dikkat çeken ünlü oyuncu, doğum kilolarından da hızla kurtularak herkesi şaşkına çevirmişti. Oyunculuğunun yanı sıra formda vücudu ve güzelliğiyle de adından söz ettiren oyuncunun boyu merak konusu oldu. Birçok internet kullanıcısı, ünlü oyuncunun boyunu merak edip araştırmaya başladı. Ünlü oyuncunun boyunu öğrenenler şaşkınlığını gizleyemezken eşi Kenan İmirzalıoğlu ile arasındaki fark dikkat çekti. İşte detaylar...
16.10.2021 00:11
- Son Güncelleme: 16.10.2021 00:11
Selena dizisi ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü oyuncu Sinem Kobal, meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında nikah masasına oturmuştu.
Mutlu bir evlilik sürdüren Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, 2020'nin Ekim ayında ise kızları Lalin'i kucaklarına almıştı.
Oyunculuğu ve özel hayatı dışında güzelliğiyle de dikkat çeken Sinem Kobal, fit haliyle her dönem adından söz ettirdi. Doğum kilolarından da hızla kurtularak herkesi şaşkına çeviren güzel oyuncunun boyu ise merak konusu oldu.
Birçok internet kullanıcısı, ünlü oyuncunun boyunu merak edip araştırmaya başladı. Ünlü oyuncunun boyunu öğrenenler şaşkınlığını gizleyemezken eşi Kenan İmirzalıoğlu ile arasındaki fark dikkat çekti