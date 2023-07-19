Sinem Kobal güneşlendiği anları paylaştı! Kenan İmirzalıoğlu’nun biricik eşi ortalığı kasıp kavurdu! “Kim der iki çocuk annesi...”
Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında Cunda Adası'nda dünyaevine giren Sinem Kobal, 2020'de kızı Lalin'i kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı. Mayıs 2022'de ise küçük kızı Leyla'ya kavuşan Kobal, hem özel hayatı hem de kariyeriyle sık sık magazin gündeminde yer aldı. Ünlü oyuncu şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi. Güneşlendiği anları yayınlayan Kobal, kısa sürede Instagram'a damga vurdu. İşte Sinem Kobal'ın o paylaşımı...
19.07.2023 09:19 - Son Güncelleme: 19.07.2023 09:19
2020 yılında ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşayan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, kızlarına 'Lalin' adını verdi.