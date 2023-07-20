Hülya Avşar ve Banu Alkan’la başrol paylaşmıştı Yeşilçam’ın yakışıklısıydı! Tolga Savacı’yı son haliyle görün meğer yeni işi...

Geçmişte, yakışıklılığıyla genç kızların rüyası olan yıldıza, oyunculuğu neden bıraktığı sorulduğunda ise şu yanıtı verdi:

''O zamanlar star sineması vardı. Küçük bütçelerle, sınırlı sayıda ekiplerle başarılı işlere imza attık. Günümüz sinemasında ve dizi sektöründe bu işler artık onlarca kişilik çalışanlarla yürüyor.

Ama yine de izleyiciye istenilen duyguyu geçirmek hiç kolay olmuyor. Hiç güvenmediğim reyting savaşlarında mağlup olan dizi, acımasızca yayından kaldırılıyor. Bu nedenle uzun süredir sektörden uzağım. Yapılan adaletsizlikler beni geçmişte severek yaptığım oyunculuktan yavaş yavaş uzaklaştırdı. Maalesef ki Türkiye'de sanata ve sanatçıya verilen değer ortada. Bu koşullarda özgürce sanat yapmak olası değil.''

İşte başta Tolga Savacı olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri.