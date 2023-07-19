Vav TV İzle
Haberler Magazin 4 yıllık aşkta mutlu son! Ahmet Kural avukat sevgilisi Çağla Gizem Şahin ile evlendi! İşte düğünden ilk kareler...

4 yıllık aşkta mutlu son! Ahmet Kural avukat sevgilisi Çağla Gizem Şahin ile evlendi! İşte düğünden ilk kareler...

Oyuncu Ahmet Kural, 4 yıldır aşk yaşadığı Çağla Gizem Şahin ile dünyaevine girdi. Nikah şahitliğini Devrim Yakut ve Alp Güler Berat Bumin'in yaptığı düğüne Özge Gürel, Serkan Çayoğlu, Bedri Güntay ve Pelin Karahan gibi ünlü isimler katıldı. Ahmet Kural ile Çağla Gizem Şahin'in düğün fotoğrafları ise sosyal medyada büyük ses getirdi. İşte düğünden ilk kareler...

takvim.com.tr
19.07.2023 08:56 - Son Güncelleme: 19.07.2023 09:17
4 yıllık aşkta mutlu son! Ahmet Kural avukat sevgilisi Çağla Gizem Şahin ile evlendi! İşte düğünden ilk kareler...

Ünlü oyuncu Ahmet Kural, 4 yıl önce Çağla Gizem Şahin ile aşk yaşamaya başlamıştı. Geçen Mert ayında ilişkilerini sonlandıran ünlü çift, ayrılağa fazla dayanamamış ve haftalar sonra barışmıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
4 yıllık aşkta mutlu son! Ahmet Kural avukat sevgilisi Çağla Gizem Şahin ile evlendi! İşte düğünden ilk kareler...

Ahmet Kural ile Çağla Gizem Şahin'den müjdeli haber geldi. Ünlü çift, dün akşam nikah masasına oturdu.

4 yıllık aşkta mutlu son! Ahmet Kural avukat sevgilisi Çağla Gizem Şahin ile evlendi! İşte düğünden ilk kareler...

ÜNLÜ İSİMLER KATILDI
İlişkilerine ikinci bir şans veren çift, dün akşam Bodrum Cennet Koyu'ndaki bir otelde evlendi. Bodrum, Cennet Koyu'nda düzenlenen düğüne aileleri ve yakın arkadaşları katıldı.

4 yıllık aşkta mutlu son! Ahmet Kural avukat sevgilisi Çağla Gizem Şahin ile evlendi! İşte düğünden ilk kareler...

Davetliler arasında Özge Gürel, Serkan Çayoğlu, Bedri Güntay ve Pelin Karahan gibi isimler vardı. Gecede çiftin şahitliğini ise Devrim Yakut ve Alp Güler Berat Bumin yaptı.

4 yıllık aşkta mutlu son! Ahmet Kural avukat sevgilisi Çağla Gizem Şahin ile evlendi! İşte düğünden ilk kareler...

İKİ GELİNLİK GİYDİ
Düğünde iki farklı gelinlik tercih eden Çağla Gizem Şahin, önce straplez uzun çiçek detaylı bir gelinlik giydi.

SON DAKİKA