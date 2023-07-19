4 yıllık aşkta mutlu son! Ahmet Kural avukat sevgilisi Çağla Gizem Şahin ile evlendi! İşte düğünden ilk kareler...
Oyuncu Ahmet Kural, 4 yıldır aşk yaşadığı Çağla Gizem Şahin ile dünyaevine girdi. Nikah şahitliğini Devrim Yakut ve Alp Güler Berat Bumin'in yaptığı düğüne Özge Gürel, Serkan Çayoğlu, Bedri Güntay ve Pelin Karahan gibi ünlü isimler katıldı. Ahmet Kural ile Çağla Gizem Şahin'in düğün fotoğrafları ise sosyal medyada büyük ses getirdi. İşte düğünden ilk kareler...
19.07.2023 08:56 - Son Güncelleme: 19.07.2023 09:17
Ünlü oyuncu Ahmet Kural, 4 yıl önce Çağla Gizem Şahin ile aşk yaşamaya başlamıştı. Geçen Mert ayında ilişkilerini sonlandıran ünlü çift, ayrılağa fazla dayanamamış ve haftalar sonra barışmıştı.
Ahmet Kural ile Çağla Gizem Şahin'den müjdeli haber geldi. Ünlü çift, dün akşam nikah masasına oturdu.
Davetliler arasında Özge Gürel, Serkan Çayoğlu, Bedri Güntay ve Pelin Karahan gibi isimler vardı. Gecede çiftin şahitliğini ise Devrim Yakut ve Alp Güler Berat Bumin yaptı.