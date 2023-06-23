Sinem Kobal "fındık" diye seslendiği Lalin’in son halini paylaştı! “Ne kadar büyümüş” Kenan İmirzalıoğlu’nun ilk göz ağrısına bakın...
Selena dizisiyle hafızalara kazınan Sinem Kobal, kariyeri kadar özel hayatıyla da adından söz ettirdi. 2016 yılında dünyaevine girdiği Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren ve iki kız evladı olan oyuncu, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Kobal, kural bozarak büyük kızı ile verdiği bir pozu Instagram sayfasında yayınladı. Kobal'ın "Fındık" diye seslendiği kızı Lalin son haliyle hayran bıraktı. Kenan İmirzalıoğlu'nun ilk göz ağrısı için "Ne kadar büyümüş" yorumu yapıldı. İşte Sinem Kobal'ın o paylaşımı...
23.06.2023 16:10 - Son Güncelleme: 23.06.2023 16:25
Selena dizisiyle hafızalara kazınan Sinem Kobal, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.