65’lik Yeşilçam yıldızı Nazan Saatçi'den yıllar sonra Tokatçı itirafı! Son halini görenin nutku tutuldu! Kemal Sunal’ın Emine’siydi...
Kadrosunda Kemal Sunal, Şevket Altuğ, Ali Şen ve Ünal Gürel'in yer aldığı 1983 yapımı Tokatçı filmiyle hafızalara kazınan Nazan Saatçi, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Filmde Emine karakterini canlandıran Saatçi, rol arkadaşı Kemal Sunal ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Tokatçı ile ilgili itirafta da bulunan 65 yaşındaki Yeşilçam yıldızının son hali ise ağızları açık bıraktı. Saatçi'yi görenler "Hiç yaşlanmamış", "Zaman onun izin durmuş gibi", "Hala çok güzel" yorumlarında bulundu. İşte Nazan Saatçi'nin o paylaşımı...
23.06.2023 15:50 - Son Güncelleme: 23.06.2023 16:04
Kemal Sunal ile başrolünü üstlendiği Tokatçı filmi ile hafızalara kazınan Nazan Saatçi, sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Meslektaşı Kemal Sunal'ı anan Saatçi, şu ifadeleri kullandı: "Bugün özellikle Kemal Sunal sevenlerine hitap etmek istiyorum. Hakikaten kendimi çok şanslı hissediyorum; Tokatçı filminde Emine rolünde oynamıştım"
Tokatçı filmiyle büyük bir hayran kitlesine ulaşan Saatçi, bu kadar sevildiğini bilmediğini belirterek sözlerine şöyle devam etti: "Hiç bilemezdim, benim de bu kadar çok hayranım olduğunu. Çok mutlu oldum aslında. Teşekkür ediyorum hepinize. Kaybettiğimiz sanatçılarımız, hakikaten çok üzücü...