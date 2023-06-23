65’lik Yeşilçam yıldızı Nazan Saatçi’den yıllar sonra Tokatçı itirafı! Son halini görenin nutku tutuldu! Kemal Sunal’ın Emine’siydi...

Tokatçı filmiyle büyük bir hayran kitlesine ulaşan Saatçi, bu kadar sevildiğini bilmediğini belirterek sözlerine şöyle devam etti: "Hiç bilemezdim, benim de bu kadar çok hayranım olduğunu. Çok mutlu oldum aslında. Teşekkür ediyorum hepinize. Kaybettiğimiz sanatçılarımız, hakikaten çok üzücü...