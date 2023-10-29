Sinem Kobal evlatlarıyla Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı! Milyoner’in yıldızı Kenan İmirzalıoğlu’nun biricik kızları Leyla ile Lalin’e bakın...

Kim Milyoner Olmak İster'in yakışıklı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ile 2016'da evlen Sinem Kobal, kızları Lalin ve Leyla'yla Cumhuriyet'in 100. Yıl kutlamalarına katıldı. Bu özel günü kızlarıyla birlikte coşkuyla geçiren Kobal, o anlara ait bir kareyi Instagram'da yayınlamayı da ihmal etmedi. İşte Sinem Kobal'ın o paylaşımı...