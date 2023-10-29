Sinem Kobal evlatlarıyla Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı! Milyoner’in yıldızı Kenan İmirzalıoğlu’nun biricik kızları Leyla ile Lalin’e bakın...

Kim Milyoner Olmak İster'in yakışıklı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ile 2016'da evlen Sinem Kobal, kızları Lalin ve Leyla'yla Cumhuriyet'in 100. Yıl kutlamalarına katıldı. Bu özel günü kızlarıyla birlikte coşkuyla geçiren Kobal, o anlara ait bir kareyi Instagram'da yayınlamayı da ihmal etmedi. İşte Sinem Kobal'ın o paylaşımı...
İlk kez 2001 yılında Dadı dizisiyle oyunculuğa başlayan Sinem Kobal, ardından birçok yapımda rol aldı. Kariyeri gibi özel hayatıyla da dikkat çeken Kobal, 2016 yılında meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile dünya evine girdi.
Görkemli bir düğünle hayatlarını birleştiren ünlü çiftin bu evlilikten Lalin ve Leyla adlarında iki evladı oldu.
Mutlu evlilikleriyle parmak ısırtan ikiliden Sinem Kobal, geçen günlerde eşi ile ilk tanışma anını anlatarak gündeme geldi.