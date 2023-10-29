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Angelina Jolie’den soykırımcı İsrail’e sert tepki! Gazze’deki siviller için yardım çağrısı: İnsanlık acil ateşkes talep ediyor!

İşgalci İsrail 7 Ekim'den bu yana abluka altındaki Gazze'de soykırıma imza atarken dünyanın dört bir yanından tepkiler geliyor. Ünlü isimler de Gazze'deki masum insanları katleden İsrail'e lanet yağdırıyor. Son olarak dünyaca ünlü oyuncu Angelina Jolie, bu zulme isyan etti ve siviller için yardım çağrısında bulundu. Jolie, "İnsanlık acil ateşkes talep ediyor" dedi. İşte o açıklama...

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Giriş Tarihi 29 Ekim 2023, 12:12 Güncelleme 29 Ekim 2023, 12:27
Angelina Jolie’den soykırımcı İsrail’e sert tepki! Gazze’deki siviller için yardım çağrısı: İnsanlık acil ateşkes talep ediyor! 1

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana soykırımda bulunan İsrail, ara vermeksizin devam ettiği saldırılarında 8 bine yakın Filistinliyi katletti.

Angelina Jolie’den soykırımcı İsrail’e sert tepki! Gazze’deki siviller için yardım çağrısı: İnsanlık acil ateşkes talep ediyor! 2

Eli kanlı İsrail'e dünyanın dört bir yanından ise tepki yağdı. Ünlü isimler de İsrail'in zulmüne sessiz kalmadı.

Angelina Jolie’den soykırımcı İsrail’e sert tepki! Gazze’deki siviller için yardım çağrısı: İnsanlık acil ateşkes talep ediyor! 3

Son olarak Angelina Jolie, bu zulme isyan etti ve siviller için yardım çağrısında bulundu.

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