Angelina Jolie’den soykırımcı İsrail’e sert tepki! Gazze’deki siviller için yardım çağrısı: İnsanlık acil ateşkes talep ediyor!

İşgalci İsrail 7 Ekim'den bu yana abluka altındaki Gazze'de soykırıma imza atarken dünyanın dört bir yanından tepkiler geliyor. Ünlü isimler de Gazze'deki masum insanları katleden İsrail'e lanet yağdırıyor. Son olarak dünyaca ünlü oyuncu Angelina Jolie, bu zulme isyan etti ve siviller için yardım çağrısında bulundu. Jolie, "İnsanlık acil ateşkes talep ediyor" dedi. İşte o açıklama...