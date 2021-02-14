Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik iç çamaşırsız derin dekoltesiyle tepki çekti! "Hüsnü Çoban'ın kızına yakışmadı"
Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik iç çamaşırsız derin dekoltesiyle tepki çekti, "Hüsnü Çoban'ın kızına yakışmadı" yorumları havada uçuştu. 14 senedir Arka Sokaklar dizisinin oyuncu kadrosunda yer alıyor Yüsra Geyik. Diziye başladığında henüz 16 yaşındaydı. Küçük yaşlarda tiyatro eğitimi alan genç oyuncu sosyal medyayı aktif kullanıyor. Son olarak iç çamaşırsız derin dekolteli bir fotoğrafla takipçilerinin karşısına çıkan Yüsra Geyik'e sosyal medyada tepki yağdı. İşte 'Zeliş' olarak hafızalarda yer edinen Yüsra Geyik'in Instagram paylaşımı...
Sosyal medyayı aktif kullanan Yüsra Geyik'in son pozu tepki çekti. Gömleğinin içine iç çamaşırı giymeyen oyuncunun görüntüsüne sosyal medyada, "Hüsnü başkan görmesin", 'Hüsnü başkanın kızına yakışmayacak hareketler kısacak boş işler bunlar paylaşınca boyu mu uzayacak?'', ''Zeliş bebiş bu poz ne iş!'', ''Hüsnü çobanın kalbine inecek'', "Yakıştıramadım" şeklinde yorumlar yapıldı.