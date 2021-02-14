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Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik iç çamaşırsız derin dekoltesiyle tepki çekti! "Hüsnü Çoban'ın kızına yakışmadı"

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik iç çamaşırsız derin dekoltesiyle tepki çekti, "Hüsnü Çoban'ın kızına yakışmadı" yorumları havada uçuştu. 14 senedir Arka Sokaklar dizisinin oyuncu kadrosunda yer alıyor Yüsra Geyik. Diziye başladığında henüz 16 yaşındaydı. Küçük yaşlarda tiyatro eğitimi alan genç oyuncu sosyal medyayı aktif kullanıyor. Son olarak iç çamaşırsız derin dekolteli bir fotoğrafla takipçilerinin karşısına çıkan Yüsra Geyik'e sosyal medyada tepki yağdı. İşte 'Zeliş' olarak hafızalarda yer edinen Yüsra Geyik'in Instagram paylaşımı...

14.02.2021 11:46 - Son Güncelleme: 14.02.2021 11:51
Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik iç çamaşırsız derin dekoltesiyle tepki çekti! Hüsnü Çoban'ın kızına yakışmadı

2003-2006 yılları arasında Yabancı Damat dizisinin kadrosunda yer alan Yüsra Geyik, asıl tanınırlığını Arka Sokaklar dizisiyle yakaladı. Genç oyuncu, Hüsnü Çoban karakterinin kızı Zeliha (Zeliş) Çoban'ı oynuyor.

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Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik iç çamaşırsız derin dekoltesiyle tepki çekti! Hüsnü Çoban'ın kızına yakışmadı

Sosyal medyayı aktif kullanan Yüsra Geyik'in son pozu tepki çekti. Gömleğinin içine iç çamaşırı giymeyen oyuncunun görüntüsüne sosyal medyada, "Hüsnü başkan görmesin", 'Hüsnü başkanın kızına yakışmayacak hareketler kısacak boş işler bunlar paylaşınca boyu mu uzayacak?'', ''Zeliş bebiş bu poz ne iş!'', ''Hüsnü çobanın kalbine inecek'', "Yakıştıramadım" şeklinde yorumlar yapıldı.

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik iç çamaşırsız derin dekoltesiyle tepki çekti! Hüsnü Çoban'ın kızına yakışmadı

İşte Yüsra Geyik'in tepki çeken iç çamaşırsız paylaşımı...

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik iç çamaşırsız derin dekoltesiyle tepki çekti! Hüsnü Çoban'ın kızına yakışmadı

Yüsra Geyik, Arka Sokaklar dizisi ile hafızalara kazındı. Diziye başladığında henüz 16 yaşındaydı. 14 yıldır Arka Sokaklar oyuncu kadrosunda yer alan oyuncu, sosyal medya gündeminden düşmüyor.

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik iç çamaşırsız derin dekoltesiyle tepki çekti! Hüsnü Çoban'ın kızına yakışmadı

İşte Instagram'dan sık sık paylaşımda bulunan ve eski halleriyle sosyal medya gündeminden düşmeyen Yüsra Geyik ve ünlülerin şaşırtan değişimleri...