Sinem Kobal “Eğlenceli bir anneyim” deyip ilk kez açıkladı! Gözler Kenan İmirzalıoğlu’nun minik kızlarına çevrildi

Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında nikah masasına oturan ünlü oyuncu Sinem Kobal'ın bu evlilikten Lalin ve Leyla adlarında iki evladı oldu. Kızlarını gözlerden uzak büyüten ünlü oyuncu, verdiği bir röportajda annelik üzerine konuştu. İşte "Ben eğlenceli bir anneyim" ifadelerini kullanan Sinem Kobal'ın o açıklamaları...