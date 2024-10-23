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Sinem Kobal “Eğlenceli bir anneyim” deyip ilk kez açıkladı! Gözler Kenan İmirzalıoğlu’nun minik kızlarına çevrildi

Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında nikah masasına oturan ünlü oyuncu Sinem Kobal'ın bu evlilikten Lalin ve Leyla adlarında iki evladı oldu. Kızlarını gözlerden uzak büyüten ünlü oyuncu, verdiği bir röportajda annelik üzerine konuştu. İşte "Ben eğlenceli bir anneyim" ifadelerini kullanan Sinem Kobal'ın o açıklamaları...

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Giriş Tarihi :23 Ekim 2024 , 14:23 Güncelleme Tarihi :23 Ekim 2024 , 14:23
Sinem Kobal Eğlenceli bir anneyim deyip ilk kez açıkladı! Gözler Kenan İmirzalıoğlu’nun minik kızlarına çevrildi

Selena dizisi ile hafızalara kazınan Sinem Kobal, 2016 yılında meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile dünyaevine girdi.

Sinem Kobal Eğlenceli bir anneyim deyip ilk kez açıkladı! Gözler Kenan İmirzalıoğlu’nun minik kızlarına çevrildi

Kobal, 2020 yılında kızı Lalin'i dünyaya getirerek ilk kez annelik duygusunu tattı. Ünlü oyuncu, 2022'de de Leyla'yı kucağına alarak aynı heyecanı bir kez daha yaşadı.

Sinem Kobal Eğlenceli bir anneyim deyip ilk kez açıkladı! Gözler Kenan İmirzalıoğlu’nun minik kızlarına çevrildi

İki çocuk annesi Kobal, doğumdan sonra bir süre setlere ara verirken kızlarını gözlerden uzak büyütmeye özen gösterdi.

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