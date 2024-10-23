Fahriye Evcen lüks villasından minik oğlu Kerem’le ev halini paylaştı! Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in eşi ve oğlu...

Atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, kariyeri ve özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. Ünlü oyuncu, şimdi ise eşi Fahriye Evcen'in paylaşımıyla gündeme geldi. Evcen, minik oğlu Kerem ile ev hallerini Instagram sayfasında yayınladı. Anne-oğul paylaşımı, kısa sürede büyük ilgi gördü. İşte lüks villasından paylaşım yapan Fahriye Evcen'in yayınladığı kareler...
Kuruluş Osman dizisinin başarılı başrol oyuncusu Burak Özçivit, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.
Meslektaşı Fahriye Evcen ile mutlu bir evlilik sürdüren iki çocuk babası Özçivit, şimdi ise eşinin sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.
Fahriye Evcen, Instagram hesabında teknede, bahçede ve evde çekildiği kareleri bir araya getirerek takipçilerinin beğenisine sundu.