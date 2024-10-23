Fahriye Evcen lüks villasından minik oğlu Kerem’le ev halini paylaştı! Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in eşi ve oğlu...

Kuruluş Osman dizisinin başarılı başrol oyuncusu Burak Özçivit , hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.

Meslektaşı Fahriye Evcen ile mutlu bir evlilik sürdüren iki çocuk babası Özçivit, şimdi ise eşinin sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.