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Kuruluş Osman'ın Konur Alp'i Eren Vurdem'in bu hali görenleri şoke etti! Hiç böyle görmediniz

Atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan ve reytingleri altüst eden Kuruluş Osman dizisinde Konur Alp karakterine hayat veren 31 yaşında yakışıklı oyuncu Eren Vurdem, paylaşımlarıyla da sosyal medyada adından sıkça söz ettiriyor. İlk oyunculuk deneyimini 2009 yılında rol aldığı Hesaplaşma dizi ile yaşayan Eren Vurdem, yakışıklılığıyla izleyicileri ekran başına kilitliyor. Eren Vurdem hakkında araştırma yapanlar yakışıklı oyuncunun çocukluk fotoğraflarıyla karşılaştı ve bir kez daha hayran oldu. İşte başta Kuruluş Osman'ın Konur Alp'i olmak üzere ünlülerin sevimli mi sevimli çocukluk fotoğrafları.

17.06.2020 17:16 - Son Güncelleme: 17.06.2020 17:16 BU GALERİYİ PAYLAŞ





