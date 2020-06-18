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Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci hakkında en çok merak edilen gerçek ortaya çıktı! Meğer...

Kadrosunda Vahide Perçin, Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek, Uğur Güneş, Melike İpek Yalova, Kerem Alışık, Bülent Polat gibi isimleri barındıran Bir Zamanlar Çukurova'nın en çok dikkat çeken ismi hiç kuşkusuz Yamanlar Çiftliği'nin kahyası cazgır Saniye olarak karşımıza çıkan Selin Yeninci. 32 yaşındaki güzel oyuncu Selin Yeninci dizide çektiği dikkatten daha fazlasını sosyal medyada çekiyor. Her paylaşımı binlerce beğeni ve yorum alan Selin Yeninci hakkında en çok merak edilenlerden biri de memleketiydi. Bu güzelliği nereden aldığı merak edilen Selin Yeninci bakın nereli çıktı. İşte başta Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci olmak üzere ünlülerin memleketleri.

18.06.2020 12:05 - Son Güncelleme: 18.06.2020 12:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





