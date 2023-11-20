Sinem Kobal bu zamana kadar sustu sustu gerçeği yıllar sonra itiraf etti "Kadın kahraman olmak çok özel" Kenan İmirzalıoğlu'nun güzel eşi...

Dadı dizisiyle tanınan ve Selena'yla hafızalara kazınan Sinem Kobal hem kariyeri hem özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi. 2016 yılında Kim Milyoner Olmak İster'in yakışıklı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ile dünyaevine giren oyuncu, şu sıralar sosyal medya paylaşımlarıyla adında söz ettiriyor. İki çocuktan sonra yeniden ekranlara dönemeye hazır olduğunun sinyallerini veren Sinem Kobal son olarak bir dergiye konuştu. Selena itirafı ise sosyal medyanın gündemine damgasını vurdu.