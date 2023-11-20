Deniz Akkaya Gamze Özçelik'i yere göğe sığdıramadı "Onu çok hırpalamışlardı şu an çok mutlu" Soykırımcı İsrail'in saldırılarından etkilenen mazlumların yanına koşan Gamze...

Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Zeynep karakteriyle akıllara kazınan Gamze Özçelik, rol arkadaşı Uğur Pektaş ile 3 yıl evli kalmıştı. Bu evlilikten Murathan adında bir evladı olan ünlü isim, uzun bir süre önce ekranlara veda etmiş ve "Umuda Koşanlar Derneği" ile ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmaya başlamıştı. Son olarak İsrail'in saldırılarından etkilenen mazlumlar için kolları sıvayan Özçelik'e, Deniz Akkaya'dan övgüler yağdı. Akkaya, Özçelik için "Muhafazakar mahalle Gamze Özçelik'e kucak açtı" ifadelerini kullandı.
Deniz Akkaya'dan, Gamze Özçelik'e övgü dolu sözler...
Deniz Akkaya son dönemde, yaptığı açıklamalarla gündeme geliyor.
Sabah'ın haberine göre; sosyal medya fenomenlerine yönelik operasyonlardan LGBT'ye kadar pek çok konuda açıklamalar yapan Deniz Akkaya, yaptığı yardım çalışmalarıyla kalpleri kazanan Gamze Özçelik'e övgü dolu sözler kullandı.